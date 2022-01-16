شركة الأهلي تعلن تنظيم رحلات للجماهير لحضور كأس العالم للأندية

الأحد، 16 يناير 2022 - 18:07

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلنت شركة الأهلي للخدمات الرياضية تنظيم رحلات للأعضاء والجماهير لحضور كأس العالم للأندية في الإمارات.

ووضعت الشركة أكثر من برنامج للسفر إلى الإمارات لحضور البطولة وتشمل عدد من تذاكر مباريات الأهلي في البطولة.

كما أعلنت الشركة تواجد تذاكر لكافة مباريات الأهلي في البطولة بمختلف الدرجات.

أخبار متعلقة
في واقعة تحدث للمرة الأولى منذ 2017 .. ليفربول يضرب برينتفورد بثلاثية كرة سلة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في مونديال الأندية.. وضم أربعة محترفين جدد تشكيل أمم إفريقيا - ثلاثي في دفاع موريتانيا لمواجهة تونس

وتبدأ أسعار الرحلات من 17600 جنيه بالإضافة إلى مسحة للكشف عن فيروس كورونا.

وشددت نسمة طاحون المدير التنفيذي للشركة السعي على السعي الكامل لتسهيل كافة إجراءات السفر وإتاحة الفرصة أمام الأعضاء والجماهير ممن لديهم الرغبة في تشجيع الأهلي وحضور كافة البطولات خلال الفترة المقبلة.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة وسيواجه مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في 5 فبراير المقبل.

وإذا عبر لنصف النهائي سيلعب ضد بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

الأهلي كأس العالم للاندية
نرشح لكم
إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية كأس العالم.. وإشادة بجمهور الأهلي الخطيب: أشكر دولة الإمارات.. برونزية كأس العالم تحققت في ظروف صعبة ومصلحة مصر أولا قذيفة هاني ورائعة السولية ضمن أفضل 5 أهداف في كأس العالم للأندية بعد رباعية الأهلي.. الهلال يفسخ تعاقده مع جارديم ويعين مدرب بيراميدز السابق توابع الخسارة من الأهلي.. تقارير: رحيل جارديم عن الهلال السعودي واختيار البديل اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية بعد البرونزية.. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة ووزير الرياضة يستقبل الفريق موسيماني: اندهشت مما طلبه كانتي مني
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي – يوم العودة في النتيجة.. انتصار أتالانتا وبورتو وإشبيلية 38 دقيقة | أوروبا
تشافي: لم نستحق التعادل.. وهذا ما يجب أن يفعله ديمبيلي 45 دقيقة | أوروبا
دوري المؤتمر الأوروبي - ليستر يضرب برباعية.. مارسيليا يهزم كاراباج 58 دقيقة | أوروبا
سوموديكا لـ في الجول: اقترابي من تدريب الزمالك؟ لم يتواصل معي أحد سواء رسميا أو شفهيا 59 دقيقة | الدوري المصري
سباليتي: برشلونة استحق التعادل.. وركلة الجزاء؟ لمست إصبع جيسوس الصغير ساعة | أوروبا
مدرب ساجرادا لـ في الجول: سنلعب ضد الزمالك على الفوز.. وشاهدت دقائق من مواجهتهم ضد بترو أتليتكو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
يحيى الكومي: ديسابر المرشح الأبرز لتدريب الإسماعيلي.. وحسني عبد ربه طلب منصبا لا وجود له ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعلن قبول استقالة خوان براون.. وإيقاف مستحقات اللاعبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض