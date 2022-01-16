مباشر أمم إفريقيا - تونس (2)-(0) موريتانيا.. جووووول الخزري

يواجه منتخب تونس فريق موريتانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا.

وكان المنتخبان قد خسرا في الجولة الإفتتاحية إذ خسرت تونس أمام مالي بينما موريتانيا أمام جامبيا.

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ق9 جووووووول الخزري

ق4 جووووووول حمزة المثلوثي من تسديدة رائعة

انطلاق المباراة