مباشر أمم إفريقيا - تونس (2)-(0) موريتانيا.. جووووول الخزري
الأحد، 16 يناير 2022 - 17:58
كتب : FilGoal
يواجه منتخب تونس فريق موريتانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا.
وكان المنتخبان قد خسرا في الجولة الإفتتاحية إذ خسرت تونس أمام مالي بينما موريتانيا أمام جامبيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
=============
ق9 جووووووول الخزري
ق4 جووووووول حمزة المثلوثي من تسديدة رائعة
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أمم إفريقيا - بيسوما رجل مباراة مالي وجامبيا: قدمنا كل ما لدينا للفوز ولكنه لم يكن ممكنا عصام عبد الفتاح يحلل قرارات حكم مباراة مصر ويكشف حقيقة التهديد بالانسحاب لأجل تونس تشكيل أمم إفريقيا - ثلاثي في دفاع موريتانيا لمواجهة تونس مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (1) - (0) سيراليون.. الهدف الأول للأفيال