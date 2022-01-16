مباشر أمم إفريقيا - تونس (2)-(0) موريتانيا.. جووووول الخزري

الأحد، 16 يناير 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

منتخب تونس قبل ملاقاة مالي - كأس أمم إفريقيا 2021

يواجه منتخب تونس فريق موريتانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا.

وكان المنتخبان قد خسرا في الجولة الإفتتاحية إذ خسرت تونس أمام مالي بينما موريتانيا أمام جامبيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق9 جووووووول الخزري

ق4 جووووووول حمزة المثلوثي من تسديدة رائعة

انطلاق المباراة

أمم إفريقيا تونس موريتانيا
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