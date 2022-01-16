انتهت أمم إفريقيا - تونس (4)-(0) موريتانيا.. نهاية المباراة

الأحد، 16 يناير 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

يواجه منتخب تونس فريق موريتانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا.

وكان المنتخبان قد خسرا في الجولة الإفتتاحية إذ خسرت تونس أمام مالي بينما موريتانيا أمام جامبيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق90 يوسف المساكني يهدر ركلة الجزاء بعد أن ارتطمت بالقائم الأيمن

ق89 ركلة جزاء لتونس

ق66 جوووووول الجزيري يسجل الرابع

ق64 جووووووووول وهبي الخزري يسجل من جديد

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق9 جووووووول الخزري

ق4 جووووووول حمزة المثلوثي من تسديدة رائعة

انطلاق المباراة

أمم إفريقيا تونس موريتانيا
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