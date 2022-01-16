انتهت أمم إفريقيا - تونس (4)-(0) موريتانيا.. نهاية المباراة

يواجه منتخب تونس فريق موريتانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا.

وكان المنتخبان قد خسرا في الجولة الإفتتاحية إذ خسرت تونس أمام مالي بينما موريتانيا أمام جامبيا.

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نهاية المباراة

ق90 يوسف المساكني يهدر ركلة الجزاء بعد أن ارتطمت بالقائم الأيمن

ق89 ركلة جزاء لتونس

ق66 جوووووول الجزيري يسجل الرابع

ق64 جووووووووول وهبي الخزري يسجل من جديد

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق9 جووووووول الخزري

ق4 جووووووول حمزة المثلوثي من تسديدة رائعة

انطلاق المباراة