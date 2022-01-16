مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (2) - (2) سيراليون.. جووووووول التعادل في الوقت القاتل

الأحد، 16 يناير 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

كوت ديفوار سيراليون أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار وسيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الخامسة مع الجزائر وغينيا الاستوائية.

ويملك منتخب كوت ديفوار 3 نقاط من فوزه الأول على غينيا الاستوائية بهدف نظيف سجله ماكس جرادل، بينما يملك منتخب سيراليون نقطة وحيدة من تعادله السلبي مع الجزائر.

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تعرف على تشكيل كوت ديفوار من هنا

تعرف على تشكيل سيراليون من هنا

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ق 94 جوووووووووول حارس منتخب كوت ديفوار يرتكب كارثة!!! تعادل سيراليون بتوقيع الحاج كامارا في الوقت القاتل

ق 76 زاها يهدد بتسديدة يتصدى لها كامارا

ق 65 جوووووووول نيكولاس بيبي يسترد التقدم.. جناح أرسنال يتلقى التمريرة ويسجل الهدف الثاني

ق 55 جوووووووول التعادل لسيراليون عن طريق موسى كامارا

بداية الشوط الثاني

ق 26 جوووووووول الهدف الاول لكوت ديفوار.. سيباستيان هالر يتلقى تمريرة ويلفريد زاها ويسجل في الشباك

ق 12 محمد كامارا يتعملق من جديد.. حارس يسراليون يرتمي إلى اليسار وينقذ ركلة الجزاء من فرانك كيسي

ق 11 خروج ويلفريد زاها للعلاج بعد سقوطه على كتفه

ق 10 ركلة جزاء لمنتخب كوت ديفوار.. عمر بانجورا يعرقل ويلفريد زاها داخل المنطقة

بداية المباراة

كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية سيراليون
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