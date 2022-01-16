مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (1) - (0) سيراليون.. الهدف الأول للأفيال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار وسيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الخامسة مع الجزائر وغينيا الاستوائية.

ويملك منتخب كوت ديفوار 3 نقاط من فوزه الأول على غينيا الاستوائية بهدف نظيف سجله ماكس جرادل، بينما يملك منتخب سيراليون نقطة وحيدة من تعادله السلبي مع الجزائر.

تعرف على تشكيل كوت ديفوار من هنا

تعرف على تشكيل سيراليون من هنا

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بداية المباراة