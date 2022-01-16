مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (1) - (0) سيراليون.. الهدف الأول للأفيال

الأحد، 16 يناير 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - غينيا الاستوائية - كأس أمم إفريقيا 2021

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوت ديفوار وسيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الخامسة مع الجزائر وغينيا الاستوائية.

ويملك منتخب كوت ديفوار 3 نقاط من فوزه الأول على غينيا الاستوائية بهدف نظيف سجله ماكس جرادل، بينما يملك منتخب سيراليون نقطة وحيدة من تعادله السلبي مع الجزائر.

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تعرف على تشكيل كوت ديفوار من هنا

تعرف على تشكيل سيراليون من هنا

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ق 26 جوووووووول الهدف الاول لكوت ديفوار.. سيباستيان هالر يتلقى تمريرة ويلفريد زاها ويسجل في الشباك

ق 12 محمد كامارا يتعملق من جديد.. حارس يسراليون يرتمي إلى اليسار وينقذ ركلة الجزاء من فرانك كيسي

ق 11 خروج ويلفريد زاها للعلاج بعد سقوطه على كتفه

ق 10 ركلة جزاء لمنتخب كوت ديفوار.. عمر بانجورا يعرقل ويلفريد زاها داخل المنطقة

بداية المباراة

كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية سيراليون
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