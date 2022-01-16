مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (2) (2) المصري.. المقاصة (0) (1) إيسترن كومباني

الأحد، 16 يناير 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

جريندو - صبري رحيل - المصري - الاتحاد - الصورة من حساب المصري

تابع مباشرة مباراتين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس الرابطة.

في ملعب برج العرب بالإسكندرية يستضيف الاتحاد فريق المصري، بينما في استاد الكلية الحربية بالقاهرة يلعب مصر للمقاصة ضد ضيفه ايسترن كومباني.

تابع مباراة الاتحاد والمصري دقيقة بدقيقة بالضغط هنا

أخبار متعلقة
مران الزمالك – جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وفقرة ترفيهية قائمة الأهلي – ظهور عمار حمدي ضد الإسماعيلي في كأس الرابطة.. وغياب وليد وهاني أليجري للاعبي يوفنتوس: علينا أن نكون واقعيين.. نفتقر لبعض الأمور

---

ق52: جووووووووول! للاتحاد السكندري سجله أجوستينو مابولولو. ركلة حرة مباشرة في الجهة اليمنى نفذها صبري رحيل وتابعها مابولولو برأسه

ق51: بطاقة حمراء لسعيد الونش لاعب مصر للمقاصة

بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق43: انفراد ضائع لايسترن كومباني بعدما سدد أوفا خارج الملعب

ق41: حسام عبد الواحد يسدد الكرة في العارضة ويهدر ركلة الجزاء لمصر للمقاصة

ق40: الحكم يمنح ركلة جزاء لمصر للمقاصة

ق39: الحكم يراجع الفيديو ليتأكد ما إذا كان المقاصة يستحق ركلة جزاء أم ركلة حرة

ق37: جوووووووول! أحمد أمين "أوفا" يسجل الهدف الأول لايسترن كومباني

ق27: جووووووول! التعادل للمصري يسجله جريندو من ركلة جزاء

ق23: ركلة جزاء للمصري بعد سقوط جريندو داخل منطقة جزاء الاتحاد ويمنح بطاقة صفراء لمحمد عبد السلام

ق23: الحكم يراجع الفيديو بعد التحام قوي داخل منطقة جزاء ايسترن كومباني، لكنه لم يحتسب شيئا

ق20: خالد الغندور جوووووول أول للاتحاد. تسديدة قوية رائعة في شباك المصري

ق15: سقوط كريم حلاوة لاعب المقاصة بعد التحام قوي مع لاعب كومباني

ق11: تكافؤ في لقاء المقاصة وكومباني ولا خطورة على المرميين

ق10: تسديدة قوية من أحمد عادل لاعب الاتحاد لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق6: استحواذ للاتحاد لكن دون خطورة على مرمى المصري

انطلاق المباراتين

كأس الرابطة الاتحاد السكندري المصري مصر للمقاصة ايسترن كومباني
نرشح لكم
شركة الأهلي تعلن تنظيم رحلات للجماهير لحضور كأس العالم للأندية كرة سلة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في مونديال الأندية.. وضم أربعة محترفين جدد فيوتشر يصعق بيراميدز بهدف ناصر ماهر القاتل مران الزمالك – جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وفقرة ترفيهية
أخر الأخبار
عصام عبد الفتاح يحلل قرارات حكم مباراة مصر ويكشف حقيقة التهديد بالانسحاب لأجل تونس 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
شركة الأهلي تعلن تنظيم رحلات للجماهير لحضور كأس العالم للأندية 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر أمم إفريقيا - تونس (2)-(0) موريتانيا.. جووووول الخزري 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في واقعة تحدث للمرة الأولى منذ 2017 .. ليفربول يضرب برينتفورد بثلاثية 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في مونديال الأندية.. وضم أربعة محترفين جدد 32 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل أمم إفريقيا - ثلاثي في دفاع موريتانيا لمواجهة تونس 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0) - (0) سيراليون.. كيسي يهدر وكامارا يتعملق 39 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا - تبديل وحيد في الهجوم لـ سيراليون أمام كوت ديفوار 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي