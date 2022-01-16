خبر في الجول – بعد خطوة التعاون.. الزمالك يطبق "استراتيجية الصبر" في ملف مصطفى فتحي

الأحد، 16 يناير 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - محمود رضا - الزمالك - غزل المحلة

طلب مسؤولو نادي التعاون السعودي، من مصطفى فتحي جناح الزمالك، التواصل مع مسؤولي الأبيض لمعرفة طلباتهم بشأن انتقال اللاعب إلى النادي السعودي خلال يناير الجاري.

وينتهي تعاقد فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، في وقت يستهدف فيه التعاون السعودي التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي التعاون تواصلوا مع فتحي، للتعرف على طلبات الزمالك للتخلي عنه في يناير الجاري، بعد أن رفض الزمالك العرض الأول من التعاون والذي بلغت قيمته 250 ألف دولار.

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك – مصطفى فتحي وأوباما وبعض الشباب لمواجهة إنبي.. وعودة حسام أشرف خبر في الجول - الزمالك يرفض عرض التعاون لـ مصطفى فتحي.. وناديان يفكران في ضم حازم إمام مدرب سموحة: الزمالك استغنى عن حسين فيصل بالبريد.. ولا مثيل لـ مصطفى فتحي

ولا يستعجل مسؤولو الزمالك حسم الملف، خاصة مع تبقي أسبوعين على انتهاء فترة القيد الشتوية.

ويدرس مسؤولو الزمالك ملف فتحي بعناية، في ظل وجود سيناريو التخلي عن فتحي خلال الشهر الجاري مقابل عرض مادي يرضي النادي، أو الانتظار لنهاية الموسم مع محاولة التجديد للاعب.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن الزمالك اشترط مليون دولار لترك فتحي للتعاون في يناير الجاري.

جناح الزمالك عاد عقب نهاية إعارته مع سموحة، وسجل بقميص الزمالك 4 أهداف في 8 مباريات بالدوري الموسم الحالي.

وسبق أن لعب مصطفى فتحي معارا لصفوف التعاون موسم 2017-18، وسجل 5 أهداف وصنع 2 في 11 مباراة.

مصطفى فتحي الزمالك التعاون السعودي
نرشح لكم
مران الأهلي - محاضرة نظرية من موسيماني استعدادا للقاء الهلال مباشر في الدوري - المصري (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. ساعة تمر من عمر المباراة تشكيل الدوري – تبديلات بالجملة في المصري.. وسيراميكا يبدأ بـ شادي وباسم ربيعة: مشوار دور المجموعات يحتاج إلى التركيز.. وكأس العالم للأندية انتهت ونستعد للهلال الإسماعيلي يستعيد رباعي الفريق قبل مباراة الجونة المصري يعلن حضور خمسة آلاف مشجع لمواجهة مازيمبي في الكونفدرالية بي إن: الهلال يلجأ للمحكمة الرياضية لاستئناف قرار حرمان الجماهير من حضور مباراة الأهلي خبر في الجول – فيفا يرفض قيد أحمد عيد مع الزمالك.. وخطوة من اللاعب
أخر الأخبار
تشكيل الدوري الأوروبي - ثلاثي صفقات يناير يقود برشلونة.. وأوسيمين يجاور إنسيني في نابولي 16 دقيقة | أوروبا
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 19 جولة.. باولو في الصدارة 18 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – الانتصار الأول لـ صيد المحلة.. وصدارة الأولمبي مستمرة ساعة | الدرجة الثانية
مران الأهلي - محاضرة نظرية من موسيماني استعدادا للقاء الهلال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري - المصري (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. ساعة تمر من عمر المباراة ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس الهلال: بيان اتحاد الكرة المصري سابقة خطيرة.. من أصدره له "اليد العليا" 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
شفاء عمر مرموش من فيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الألماني
تشكيل الدوري – تبديلات بالجملة في المصري.. وسيراميكا يبدأ بـ شادي وباسم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض