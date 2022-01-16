انتهت أمم إفريقيا - جامبيا (1) (1) مالي
الأحد، 16 يناير 2022 - 14:40
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة جامبيا ومالي اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.
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نهاية المباراة
ق91: جوووووووول! بارو يتعادل
ق88: ركلة جزاء لجامبيا يحتسبها الحكم
ق88: الحكم يعود للفيديو بعد لمسة يد على مدافع مالي
ق78: جووووووووول! كوني ينهي صمود جامبيا
ق77: الحكم يمنح مالي ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو
ق75: أوووووووووه! إنقاذ رائع من عمر كولي مدافع جامبيا الذي أبعد الكرة قبل دخولها الشباك إثر تسديدة من مسافة قريبة لمالي
ق64: جوبي حارس جامبيا يبعد تسديدة جديدة لمالي
ق58: حارس جامبيا يتألق أمام تسديدة قريبة من نوس
ق56: إيفي بيسوما لاعب مالي يسدد كرة قوية فوق عارضة جامبيا
ق47: ضغط قوي لمنتخب مالي مع بداية الشوط الثاني
ق46: مشاركة أداما نوس بدلا من ساماسكيو في تشكيل مالي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: أووووووه! جالو سدد كرة قوية من ركلة حرة لكنها ترتطم بالقائم الأيسر لمرمى مالي
ق36: الحكم أوقف المباراة مرة أخرى ليشرب اللاعبون الماء في ظل ارتفاع الحرارة والرطوبة
ق22: تسديدة قوية من موسى بارو ترتطم بعدها الكرة بعارضة مرمى مالي
بداية المباراة