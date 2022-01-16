مباشر كأس الرابطة – فيوتشر (0) - (0) بيراميدز.. إصابة حسين السيد واستعداد عمر جابر للمشاركة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة فيوتشر وبيراميدز في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الرابطة.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ 3 نقاط بعد فوز على إيسترن كومباني 3-0، بينما خسر بيراميدز من الاتحاد السكندري 2-1 في نفس الجولة ويحتل المركز الرابع.

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ق23: حسين السيد يسقط مجددا.. وعمر جابر يستعد للمشاركة.

ق21: إصابة حسين السيد ظهير بيراميدز الأيسر فيما يبدو في العضلة الضامة.

ق16: تسديدة قوية من إبراهيم حسن من خارج منطقة الجزاء في يد محمود حمدي

ق10: هدف ملغي لفيوتشر بسبب تسلل أحمد عاطف بعد ارتباك دفاعات بيراميدز وشريف إكرامي

ق9: لدغة من إبراهيم حسن بعد عرضية أحمد توفيق، لكن رأسيته تعلو عارضة فيوتشر

انطلاق المباراة