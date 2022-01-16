مباشر كأس الرابطة – فيوتشر (0) - (0) بيراميدز.. إصابة حسين السيد واستعداد عمر جابر للمشاركة

الأحد، 16 يناير 2022 - 14:18

كتب : FilGoal

غنام محمد يحتفل بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة فيوتشر وبيراميدز في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الرابطة.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ 3 نقاط بعد فوز على إيسترن كومباني 3-0، بينما خسر بيراميدز من الاتحاد السكندري 2-1 في نفس الجولة ويحتل المركز الرابع.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق23: حسين السيد يسقط مجددا.. وعمر جابر يستعد للمشاركة.

ق21: إصابة حسين السيد ظهير بيراميدز الأيسر فيما يبدو في العضلة الضامة.

ق16: تسديدة قوية من إبراهيم حسن من خارج منطقة الجزاء في يد محمود حمدي

ق10: هدف ملغي لفيوتشر بسبب تسلل أحمد عاطف بعد ارتباك دفاعات بيراميدز وشريف إكرامي

ق9: لدغة من إبراهيم حسن بعد عرضية أحمد توفيق، لكن رأسيته تعلو عارضة فيوتشر

انطلاق المباراة

فيوتشر بيراميدز كأس الرابطة
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