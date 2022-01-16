ترحيل من أستراليا.. دجوكوفيتش يخسر معركته القضائية الأخيرة

الأحد، 16 يناير 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

نوفاك دجوكوفيتش الأولمبياد

خسر نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش معركته القضائية الأخيرة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، وسيتم ترحيله من الدولة.

ورفضت المحكمة استئناف نولي بعدما ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة دخوله للمرة الثانية هذا الشهر بناء على مخاوف على الصحة العامة، حيث لم يتلق اللاعب لقاح فيروس كورونا.

وجاء قرار أستراليا بسبب رفض اللاعب للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يخالف قواعد الدولة.

أخبار متعلقة
بي بي سي: أستراليا تلغي تأشيرة دجوكوفيتش المعجزة تتحقق.. ميدفيديف يوقف سلسلة انتصارات دجوكوفيتش ويفوز بأمريكا المفتوحة للتنس حطم مضربين وانسحب من الزوجي.. دجوكوفيتش يخسر فرصة ميداليتين في التنس

وينهي هذا القرار القضائي فرصة دجوكوفيتش في الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة، والفوز بلقب الجراند سلام الـ 21 في مسيرته.

وقال دجوكوفيتش بعد الحكم في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية: "أنا محبط للغاية. سأتعاون مع السلطات بشأن ترحيلي".

ومن المفترض أن تبدأ بطولة أستراليا المفتوحة يوم غد الإثنين.

وكان اللاعب قد حقق رقما قياسيا في عام 2021 بتصدره المركز الأول في الترتيب العالمي لمدة 310 أسبوع، كما نجح في التتويج بثلاثة ألقاب جراند سلام.

نوفاك دجوكوفيتش تنس
نرشح لكم
عضو اتحاد السلة يجيب لـ في الجول موعد حسم أزمة أنس أسامة ومتى يعتبر العقد لاغيا دوري NBA - ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع لوس أنجلوس ليكرز كرة يد - لقب مصري في رومانيا.. علي زين وممدوح هاشم يتوجان بلقب السوبر مع دينامو كرة يد - رامي عبد اللطيف مديرا فنيا لمنتخب السيدات اسكواش - المصرية التاسعة.. أمينة عرفي تحقق لقب بطولة العالم للناشئات كرة سلة - الكشف عن موعد قرعة كأس مصر للرجال والسيدات كرة سلة – مصر تحصد أمم إفريقيا للناشئين للمرة الخامسة في تاريخها كرة سلة - منتخب الناشئات يخسر من مالي في نهائي بطولة إفريقيا ويفقد لقبه
أخر الأخبار
عضو اتحاد السلة يجيب لـ في الجول موعد حسم أزمة أنس أسامة ومتى يعتبر العقد لاغيا 23 دقيقة | رياضات أخرى
طارق حامد يسجل.. اتحاد جدة يفوز على أبها استعدادا لانطلاق الدوري السعودي 31 دقيقة | الوطن العربي
رئيس الزرقا يرد على الحارس المعتزل: دائم اختلاق الأعذار وتورط مع فريق آخر من أجل هبوطنا 49 دقيقة | الدرجة الثانية
نونو ألميدا: نستحق نتيجة أفضل أمام الزمالك وافتقدنا اللمسة الأخيرة ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: كل شيء تغير وجمهور الزمالك الثابت الوحيد.. ونريد حسم الدوري أمام الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تاو خارج مباراة الإسماعيلي ومهدد بالغياب لنهاية الموسم ساعة | الكرة المصرية
لن يلحق بمواجهة ليفربول.. ريال مدريد يعلن انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد ساعة | ميركاتو
مؤتمر فيريرا: هذا مصدر قوة الزمالك.. ونحتاج مساعدة اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي