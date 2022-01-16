ترحيل من أستراليا.. دجوكوفيتش يخسر معركته القضائية الأخيرة

خسر نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش معركته القضائية الأخيرة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، وسيتم ترحيله من الدولة.

ورفضت المحكمة استئناف نولي بعدما ألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة دخوله للمرة الثانية هذا الشهر بناء على مخاوف على الصحة العامة، حيث لم يتلق اللاعب لقاح فيروس كورونا.

وجاء قرار أستراليا بسبب رفض اللاعب للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يخالف قواعد الدولة.

وينهي هذا القرار القضائي فرصة دجوكوفيتش في الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة، والفوز بلقب الجراند سلام الـ 21 في مسيرته.

وقال دجوكوفيتش بعد الحكم في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية: "أنا محبط للغاية. سأتعاون مع السلطات بشأن ترحيلي".

ومن المفترض أن تبدأ بطولة أستراليا المفتوحة يوم غد الإثنين.

وكان اللاعب قد حقق رقما قياسيا في عام 2021 بتصدره المركز الأول في الترتيب العالمي لمدة 310 أسبوع، كما نجح في التتويج بثلاثة ألقاب جراند سلام.