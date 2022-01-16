مواعيد مباريات الأحد 16 يناير – مواجهات نارية في أمم إفريقيا وكأس الرابطة وإنجلترا

الأحد، 16 يناير 2022 - 10:24

كتب : FilGoal

سيراليون - الجزائر - بلايلي - بلماضي

يشهد اليوم الأحد 16 يناير مواجهات نارية، سواء في كأس أمم إفريقيا، وكأس الرابطة المصرية، والدوري الإنجليزي، بجانب الدوريات الأوروبية.

ففي كأس أمم إفريقيا، تواجه جامبيا مالي في الثالثة ظهرا.

وفي السادسة مساء مباراتين بين تونس وموريتانيا، وكوت ديفوار وسيراليون.

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب غينيا الإستوائية: جاهزون للفوز على الجزائر مصدر بـ اللجنة المنظمة لـ أمم إفريقيا يكشف لـ في الجول حقيقة "ميكروباص منتخب الجزائر" أمم إفريقيا - أخطبوط سيراليون الباكي رجل مباراة الجزائر

وختام اليوم الإفريقي في التاسعة مساء بين الجزائر وغينيا الاستوائية.

ومن الكاميرون إلى مصر، ومباريات المجموعة الأولى في كأس الرابطة والتي ستجمع في الثانية والنصف بين فيوتشر وبيراميدز، وفي الخامسة دربي المتوسط بين الاتحاد والمصري، ومواجهة متكافئة بين مصر للمقاصة وإيسترن كومباني.

وفي إنجلترا، يحل برينتفورد ضيفا على ليفربول في الرابعة ظهرا، وهو نفس موعد مواجهة وست هام يونايتد وليدز يونايتد.

كما يشهد الدوري الإيطالي مواجهة قوية بين أتالانتا وإنتر ميلان في العاشرة إلا ربع.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم من هنا

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الأحد 16 يناير
نرشح لكم
في الجول يكشف تشخيص إصابة الونش.. وخطوة منتظرة محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا.. ومصر تنفرد بتسيد إفريقيا ضمن أرقام الفوز على غينيا بيساو أمم إفريقيا - ماذا قدم محمد صلاح رجل مباراة مصر أمام غينيا بيساو كأس أمم إفريقيا - محمد صلاح ينضم إلى 5 أساطير سجلوا لـ مصر في ثلاث نسخ
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأحد 16 يناير – مواجهات نارية في أمم إفريقيا وكأس الرابطة وإنجلترا 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في الجول يكشف تشخيص إصابة الونش.. وخطوة منتظرة 8 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ديبالا: التجديد لـ يوفنتوس؟ أشياء عديدة تحدث.. ونظرت لصديقي في المدرجات 9 ساعة | الدوري الإيطالي
فصل جديد في العداوة.. عصا معدنية تلغي دربي الأندلس بين بيتيس وإشبيلية 9 ساعة | أوروبا
في مباراة أليجري الـ 300.. يوفنتوس يستعيد توازنه بالفوز على أودينيزي 9 ساعة | الدوري الإيطالي
محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا.. ومصر تنفرد بتسيد إفريقيا ضمن أرقام الفوز على غينيا بيساو 10 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في غياب ميسي ونيمار.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست 10 ساعة | الدوري الفرنسي
أمم إفريقيا - ماذا قدم محمد صلاح رجل مباراة مصر أمام غينيا بيساو 10 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي