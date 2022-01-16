محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا.. ومصر تنفرد بتسيد إفريقيا ضمن أرقام الفوز على غينيا بيساو

كتب محمد صلاح تاريخا جديدا بعد التسجيل في شباك غينيا بيساو، فيما واصلت مصر تسيد أرقام أمم إفريقيا.

حققت مصر فوزا هاما على غينيا بيساو بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

الفوز بهدف محمد صلاح، كتب عدة أرقام، يستعرضها لكم FilGoal.com.

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-سجل محمد صلاح أول هدف مع المنتخب بعد 292 يوما، و614 دقيقة على مدار 6 مباريات متتالية منذ التسجيل أمام جُزر القُمر في 29 مارس الماضي.

محمد صلاح بهذا الهدف، عادل رصيد حسني عبد ربه، ومعماد تعب، ومحمد ناجي "جدو"، وعمرو زكي، ومحمد دياب العطار "الديبة" بـ 5 أهداف في أمم إفريقيا. مقسمين على ثلاث بطولات. سجلهم في 12 مباراة.

محمد صلاح أصبح أيضا هو خامس لاعب يسجل لمصر في 3 نسخ مختلفة من كأس أمم إفريقيا بعد بعد حسن الشاذلي، وحسن شحاتة، وطه بصري، وأحمد حسن، وحسام حسن.

ولم يكتف محمد صلاح بذلك، بل أصبح هو أول لاعب مصري يسجل في ثلاث نسخ متتالية من كأس أمم إفريقيا في 2019، 2019، و2021.

-كتب عمرو السولية، وعمر كمال عبد الواحد، ظهورهما الأول رفقة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا تاريخيا.

-وكانت تلك المباراة الـ102 لـ مصر في أمم إفريقيا تاريخيا، لينفرد الفراعنة بالرقم على حساب غانا التي خاضت مباراتها الـ101 أمس الجمعة أمام الجابون. مصر فازت بـ 58 مباراة منهم، مقابل 54 فوزا لـ غانا.

-وأخيرا، كانت تلك المواجهة هي الأولى تاريخيا بين مصر وغينيا بيساو، وبالتبعية كان هدف محمد صلاح هو الأول في تاريخ مواجهات البلدين.

تغلب منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

سجل هذا الهدف محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 69.

وكان منتخب الفراعنة قد خسر مباراته الأولى أمام نيجيريا بهدف نظيف أيضا، سجله كيليتشي إهيناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي.

بذلك يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، وراء منتخب نيجيريا المتصدر بـ6 نقاط عقب فوزه على السودان 3-1، ويليهما غينيا بيساو والسودان بنقطة وحيدة لكل منهما من تعادلهما السلبي في الجولة الأولى.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه السودان يوم الأربعاء التاسع عشر من يناير الجاري.