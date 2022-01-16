كأس أمم إفريقيا - محمد صلاح ينضم إلى 5 أساطير سجلوا لـ مصر في ثلاث نسخ

انضم محمد صلاح إلى خمسة أساطير لمنتخب مصر، سجلوا في ثلاث نسخ مختلفة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

محمد صلاح سجل هدف فوز منتخب مصر على غينيا بساو، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

الهدف هو الخامس لـ محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا، بواقع هدفين في نسخة 2017، ونسختين في 2019، قبل أن يسجل اليوم الهدف الخامس له في أمم إفريقيا.

وبعد هذا الهدف، أصبح محمد صلاح هو سادس لاعب في تاريخ منتخب مصر، يسجل في ثلاث نسخ مختلفة أو أكثر من كأس أمم إفريقيا.

-حسن الشاذلي أسطورة الترسانة سجل 12 هدفا في نسخ 1963، و1970، و1974.

-طه بصري أسطورة الزمالك سجل 4 أهداف في نسخ 1970، و1974، و1976.

-حسن شحاتة أسطورة الزمالك سجل 4 أهداف في نسخ 1974، و1976، و1980.

-حسام حسن أسطورة الكرة المصرية سجل 11 هدفا في نسخ 1998، و2000، و2006.

-أحمد حسن سجل 8 أهداف في نسخ 1998، و2006، و2010.

-محمد صلاح سجل 5 أهداف حتى الآن في نسخ 2017، و2019، 2021.

ويعد الهدف هو الأول لـ محمد صلاح مع منتخب مصر منذ 292 يوما بعد الغياب عن التسجيل لـ 6 مباريات متتالية منذ التسجيل يوم 29 مارس أمام جُزر القُمر في تصفيات كأس العالم.

وتغلب منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

سجل هذا الهدف محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 69.

وكان منتخب الفراعنة قد خسر مباراته الأولى أمام نيجيريا بهدف نظيف أيضا، سجله كيليتشي إهيناتشو مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي.

بذلك يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، وراء منتخب نيجيريا المتصدر بـ6 نقاط عقب فوزه على السودان 3-1، ويليهما غينيا بيساو والسودان بنقطة وحيدة لكل منهما من تعادلهما السلبي في الجولة الأولى.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه السودان يوم الأربعاء التاسع عشر من يناير الجاري.