خبر في الجول – اللواء مشهور يترأس بعثة المنتخب في الكاميرون بعد عودة جمال علام

السبت، 15 يناير 2022 - 20:37

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر أمم إفريقيا

منتخب مصر أمم إفريقيا

يترأس اللواء حلمي مشهور بعثة منتخب مصر في الكاميرون بعد عودة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللواء حلمي مشهور سيترأس بعثة منتخب مصر في الكاميرون مع عودة جمال علام إلى القاهرة عقب لقاء غينيا بيساو.

جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سيعود إلى مصر مساء اليوم السبت عقب تحول مسحته إلى سلبية.

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ومن المقرر، أن ينضم حازم إمام كذلك إلى البعثة في الكاميرون خلال ساعات، ومن المحتمل تواجد أيضا خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

وتلعب مصر مع السودان يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من البطولة.

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر الكاميرون
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