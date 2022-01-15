مباشر كأس أمم إفريقيا - غينيا بيساو (0)-(1) مصر.. القااائم يمنع الثاني

السبت، 15 يناير 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - مصر - غينيا بيساو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

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ق.75 عرضية من عمر كمااال وتصويبة من زيزو في القائم الأيمن.

ق. 69 جووووووووووووووول أووووول.. بينية ساقطة رائعة من السولية ومحمد صلاح يقابلها بتصويبة على الطائر في المرمى مسجلا الأول.

ق. 65 تمريرة من صلاح إلى زيزو وزيزو يسدد فوق المرمى.

ق. 59 جورجينتو إنتيما يشارك بدلا من ستيف أمبري في صفوف غينيا بيساو.

ق. 58 محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو يشاركان بدلا من مصطفى محمد وعبد الله السعيد.

ق. 57 تصويبة من مصطفى محمد يتصدى لها الحارس.

ق. 49 إنذار لـ محمد النني.

ق. 47 عرضية من عمر كمال ورأسية من مصطفى محمد فوق المرمى.

محمد عبد المنعم يشارك بدلا من محمود حمدي الونش مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تصويبة من محمد صلاح يحولها الحارس إلى ركنية.

ق. 43 تصويبة من عمرو السولية وتتحول إلى ركنية.

ق. 37 بينية من مرموش إلى محمد صلاح الذي سدد لكن الدفاع تدخل أمامه في اللحظة الأخيرة وحولها إلى ركنية.

ق. 35 عرضية من عمر كماال ورأسية من مصطفى محمد فوق المرمى.

ق. 34 تصويبة من محمد صلاح بعيدة عن المرمى.

ق. 31 بطاقة صفراء لـ جيفرسون بعد شد عمر مرموش على حدود منطقة الجزاء. ومطالبة المصريين بطرد.

ق. 30 تصويبة من عمر مرموش تعلو المرمى بقليل.

27 دقيقة مرت من اللقاء والتعادل السلبي قائم.

ق. 17 أخطر فرص الفراعنة! عرضية رائعة من محمد صلاح إلى عمر مرموش الذي استلم ومرر إلى مصطفى محمد والذي بدوره استلم وسدد رااائعة لكن في القائم الأيسر لغينيا بيساو.

ق. 10 كرة ثابتة نفذها فالي كاندي فوق مرمى محمد الشناوي.

ق. 8 تصويبة أولى من ستيف أمبري لكن فوق مرمى محمد الشناوي.

ق. 8 انطلاقة جديدة من محمد صلاح ويسقط داخل منطقة الجزاء والحكم لا يحتسب شيء.

ق.2 أوووه انطلاقة أولى وتمريرة من مرموش إلى محمد صلاح الذي سدد في القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى.

بداية المباراة

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر غينيا بيساو
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