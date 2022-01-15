تشكيل منتخب مصر – عمر كمال والسعيد والسولية يبدأون أمام غينيا بيساو

السبت، 15 يناير 2022 - 19:49

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر أمم إفريقيا

يعود عمرو السولية لتشكيل منتخب مصر بعد الشفاء من الإصابة، فيما يشغل عمر كمال عبد الواحد مركز الظهير الأيمن بعد إصابة أكرم توفيق.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة غينيا بيساو بعد قليل في كأس أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر شهد أربع تغييرات عن اللقاء الأول، بعضها اضطراري.

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عمر كمال عبد الواحد سيكون الظهير الأيمن على حساب أكرم توفيق، فيما يبدأ أيمن أشرف كظهير أيسر على حساب أحمد فتوح للإصابة كذلك.

ويعود عمرو السولية لوسط الملعب بدلا من حمدي فتحي، فيما يبدأ عبد الله السعيد على حساب محمود حسن "تريزيجيه".

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أيمن أشرف.

الوسط: محمد النني – عمرو السولية.

أمامهما: محمد صلاح – عبد الله السعيد – عمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد.

من جهة أخرى، دخل محمد أبو جبل لقائمة البدلاء، فيما خرج محمود جاد، وأحمد فتوح، وأكرم توفيق، وإبراهيم عادل، ومهند لاشين من قائمة اللقاء.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمد عبد المنعم – محمود علاء - مروان داوود.

الوسط: حمدي فتحي - محمود حسن "تريزيجيه" - إمام عاشور – رمضان صبحي - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي.

منتخب مصر خسر المباراة الأولى أمام نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، ويحتل الفراعنة حاليا المركز الثالث بالمجموعة.

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