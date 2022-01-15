مباشر - أستون فيلا (0) - (1) مانشستر يونايتد.. دي خيا ينقذ الشياطين

السبت، 15 يناير 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - أستون فيلا × مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 36 ركنية لأستون فيلا يسددها إيميليانو بوينديا بالرأس ولكن دي خيا يتصدى ببراعة

ق 33 تسديدة خطيرة من جرينوود ولكن يتصدى مارتينيز لها

ق 32 أولي واتكينز يسدد ولكن دي خيا يتصدى

ق 28 أليكس تيليس يسدد ركلة حرة ولكن بين يدي مارتينيز

ق 27 إنذار يتلقاه لوكاس ديني ظهير أستون فيلا الجديد

ق 18 ميسون جرينوود يسدد ولكن مارتينيز يتصدى ببراعة

ق 12 تسديدة من أنتوني إيلانجا بالرأس بعد عرضية ولكن تمر بجوار القائم

ق 6 جووووووووووووول برونو فيرنانديز يفتتح سجلات المباراة.. تسديدة رائعة من خارج المنطقة تغافل إيميليانو مارتينيز الذي يرتكب خطأ فادحا لتمر الكرة بين يديه وقدميه إلى الشباك

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أستون فيلا
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