مباشر - أستون فيلا (0) - (1) مانشستر يونايتد.. دي خيا ينقذ الشياطين
السبت، 15 يناير 2022 - 19:06
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 36 ركنية لأستون فيلا يسددها إيميليانو بوينديا بالرأس ولكن دي خيا يتصدى ببراعة
ق 33 تسديدة خطيرة من جرينوود ولكن يتصدى مارتينيز لها
ق 32 أولي واتكينز يسدد ولكن دي خيا يتصدى
ق 28 أليكس تيليس يسدد ركلة حرة ولكن بين يدي مارتينيز
ق 27 إنذار يتلقاه لوكاس ديني ظهير أستون فيلا الجديد
ق 18 ميسون جرينوود يسدد ولكن مارتينيز يتصدى ببراعة
ق 12 تسديدة من أنتوني إيلانجا بالرأس بعد عرضية ولكن تمر بجوار القائم
ق 6 جووووووووووووول برونو فيرنانديز يفتتح سجلات المباراة.. تسديدة رائعة من خارج المنطقة تغافل إيميليانو مارتينيز الذي يرتكب خطأ فادحا لتمر الكرة بين يديه وقدميه إلى الشباك
بداية المباراة