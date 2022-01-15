مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (3) - (0) السودان.. ضربة جزاء

السبت، 15 يناير 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

هدف تشوكويزي مع نيجيريا أمام السودان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا والسودان في الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

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ق69: ضربة جزاء للسودان

ق65: دخول أحمد موسى وكيليتشي نواكالي في مكان جون أريبو وكيليشي إيهيناتشو.

ق64: دخول محمد عبد الله حسين في مكان ياسين حامد

ق46: الهدف الثالث لمنتخب نيجيريا عن طريق سايمون سايمون

تغييران لمنتخب السودان بدخول الجوزلي نوح ومحجوب موسى في مكان مصعب عيسى وجمعة عباس أومير

دخول أليكس أيوبي لنيجيريا في مكان تشوكويزي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

.ق42: هدف ثاني لنيجيريا عن طريق تايوو أونيي بعد رأسية من إيكونج اصطدمت بمدافع السودان ثم إلى رأس أونيي ثم الشباك

ق40: تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء عن طريق تايوو أونيي وتسديدة من أريبو بجوار القائم.

ق35: أووووووووه تسديدة في القائم على مرتين لمنتخب نيجيريا عن طريق إربيو تصطدم بالقائم وترتد لإيهيناتشو الذي سدد وأبعدها صلاح ادين نيمير من أمام خط المرمى.

ق13: تسديدة بعيدة من رشيد محمد يتصدى لها أكوي حارس نيجيريا.

ق7: فرصة خطيرة للسودان عن طريق ياسين حامد ولكن تسديدة لاعب السودان جاءت ضعيفة ليتصدى لها أكوي حارس نيجيريا

ق3: جووووووول أول لنيجيريا عن طريق تشوكويزي بعد تمريرة من موسيس سايمون

بداية المباراة

نيجيريا السودان أمم إفريقيا
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