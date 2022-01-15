خبر في الجول - تعافي وليد سليمان من كورونا.. وانتظار نتيجة مسحة تاو السبت، 15 يناير 2022 - 00:09 كتب : أحمد الخولي الأهلي - وليد سليمان الأهلي وليد سليمان بيرسي تاو نرشح لكم ناطق جديد بالإسبانية.. الإسماعيلي يضم الأرجنتيني دوريجاراي منزعجا من الشائعات.. بانون يكسر الصمت حول حالته الصحية بيراميدز يعلن ضم محمد صادق من الإسماعيلي طولان: كنا نستطيع تسجيل 4 أهداف أمام الزمالك في الشوط الأول أخر الأخبار ناطق جديد بالإسبانية.. الإسماعيلي يضم الأرجنتيني دوريجاراي 2 دقيقة | الدوري المصري هدفان بالكربون وثنائية هالاند تقود دورتموند لاكتساح فرايبورج بخماسية 5 دقيقة | الدوري الألماني بعد توعده مصر ونيجيريا.. قائد غينيا بيساو يتعافى من فيروس كورونا 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 خبر في الجول - تعافي وليد سليمان من كورونا.. وانتظار نتيجة مسحة تاو 22 دقيقة | الدوري المصري تيليفوت: باريس سان جيرمان يتفاوض مع مبابي على تجديد قصير للعقد 49 دقيقة | أوروبا خبر في الجول - اطمئنان في الأهلي بشأن بدر بانون 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 "لعبت مع أبيك".. الكشف عن تفاصيل المشاجرة الهائلة بين غانا والجابون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 قلب الفهود ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول - تعافي وليد سليمان من كورونا.. وانتظار نتيجة مسحة تاو خبر في الجول - اطمئنان في الأهلي بشأن بدر بانون مؤتمر كيروش: لا أحد يتأذى أكثر من المدرب بعد أداء غير جيد.. وما يقال عن خلافات مع علام هُراء خبر في الجول – الأهلي ينتظر تقريرا فاصلا في ملف علاج أكرم توفيق خبر في الجول - بقيادة البنا.. طاقم تحكيم مصري يدير لقاء تونس وموريتانيا الأكثر مشاهدة 1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي أمس اليوم غدا كأس الأمم الإفريقية 1 الجابون 1 غانا انتهت كأس الأمم الإفريقية 2 المغرب 0 جزر القمر انتهت كأس الأمم الإفريقية 2 مالاوي 1 زيمبابوي انتهت كأس الأمم الإفريقية 0 السنغال 0 غينيا انتهت كأس الرابطة المصرية 1 غزل المحلة 1 طلائع الجيش انتهت كأس الأمم الإفريقية - غينيا بيساو - مصر لم تبدأ 21:00 كأس الأمم الإفريقية - نيجيريا - السودان لم تبدأ 18:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - تشيلسي لم تبدأ 14:30 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - مانشستر يونايتد لم تبدأ 19:30 الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان - ستاد بريست 29 لم تبدأ 22:00 كأس الأمم الإفريقية - جامبيا - مالي لم تبدأ 15:00 كأس الأمم الإفريقية - كوت ديفوار - سيراليون لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - تونس - موريتانيا لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - الجزائر - غينيا الاستوائية لم تبدأ 21:00 كأس الرابطة المصرية - فيوتشر - بيراميدز لم تبدأ 14:30