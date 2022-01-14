استراحة أمم إفريقيا - غانا (1) (0) الجابون.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غانا والجابون ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني بالمجموعة بعد الفوز 1-0 على جزر القُمر في الجولة الأولى.

بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بدون رصيد بعد الخسارة من المغرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

--

نهاية الشوط الأول

ق 19: جوووووووووول أووووووووول.. أندري أيو استلم الكرة واستدار وأطلق صاروخا سكن شباك الجابون.

بداية اللقاء