استراحة أمم إفريقيا - غانا (1) (0) الجابون.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 14 يناير 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غانا والجابون ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2021.
ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني بالمجموعة بعد الفوز 1-0 على جزر القُمر في الجولة الأولى.
بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بدون رصيد بعد الخسارة من المغرب.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 19: جوووووووووول أووووووووول.. أندري أيو استلم الكرة واستدار وأطلق صاروخا سكن شباك الجابون.
بداية اللقاء