الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول

الجمعة، 14 يناير 2022 - 18:51

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

بعد نهاية الدور الأول بختام منافسات الجولة الـ 15 من مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري، يحتل فريق الداخلية صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن زد صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل بنها المركز الأخير في المجموعة برصيد 7 نقاط.

وإليكم نتائج الجولة الـ 15 من مجموعة القاهرة

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وإليكم ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الـ 15

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