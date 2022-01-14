الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول

بعد نهاية الدور الأول بختام منافسات الجولة الـ 15 من مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري، يحتل فريق الداخلية صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن زد صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل بنها المركز الأخير في المجموعة برصيد 7 نقاط.

وإليكم نتائج الجولة الـ 15 من مجموعة القاهرة

🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري مجموعة القاهرة pic.twitter.com/xK15D2a3v6 — FilGoal (@FilGoal) January 14, 2022

وإليكم ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الـ 15