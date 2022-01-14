مؤتمر مدرب نيجيريا: السودان لا يمتلك صلاح.. ومخطئ من يظن أن مصر منتخب صغير

أبدى أجوستين إجوافون المدير الفني لمنتخب نيجيريا، استعداد بلاده الكامل لمواجهة السودان المنتظرة غدًا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

نيجيريا تغلبت على مصر في المباراة الأولى بهدفٍ دون رد، وتسعى لحسم تأهلها رسميًا حال انتصارها على السودان.

وسُئل إجوافون عن إمكانية مواجهة السودان بنفس خطة اللعب أمام مصر: "كل مباراة لها خطتها الخاصة. في رصيدنا 3 نقاط وهم لديهم نقطة واحدة، يجب أن نأخذ ذلك في عين الاعتبار. هم سيضغطون بقوة للفوز، ونحن هدفنا التأهل للدور الثاني. تحدثت مع الجهاز المعاون واللاعبين عما ينتظرنا غدًا".

وأضاف: "قد نلعب أمام السودان بنفس التكتيك أو قد نغيّره. السودان لا يملك محمد صلاح في فريقه، لكنهم يملكون 4 لاعبين يتحلون بالسرعة الفائقة".

وتابع: "سيواجهون نيجيريا ومن المتوقع أن يساهم ذلك في رفع مستواهم".

وأكمل: "مباراة السودان مهمة ولن تكون سهلة، جمعينا ندرك ذلك. من الأفضل أن نعجّل بتأهلنا للدور الثاني، رأينا ما فعلته الكاميرون أمام إثيوبيا، سنحاول تحقيق ذلك بأقصى طاقتنا، سنقدّم أفضل ما لدينا للفوز على السودان".

وأشار: "نحتاج إلى الحفاظ على نفس مستوى التركيز والتنافسية في قادم المباريات، الفتية يدركون ذلك، أي تعثر قد يطيح بك من البطولة".

وأوضح: "تناقشنا حول هدفنا في هذه البطولة، ومن المهم أن نواصل العمل في هذا الطريق، هزمنا مصر لكن ذلك لا يمنحنا اللقب. لن تسير الأمور بسلاسة في كل مباراة، لكننا سنحاول القيام بأفضل ما لدينا للفوز في كل المواجهات".

وعن عدم ترجمة الفرص العديدة التي سنحت للنسور أمام مصر: "أؤمن أن الفريق لا يتمحور حول أفراد مسؤولين عن تسجيل الأهداف، نحاول جميعا مساعدة بعضنا، لو لم تكن في تمركز جيد عليك تمرير الكرة لزميلك لأن المجد سيكون من نصيبنا جميعًا في النهاية".

وأعطى المدرب تحديثات إصابة مدافعه تشيدوزي أوازيم: "آمل أن يتعافى أوازيم، الأمر ليس في يدنا، بل مسؤولية الجهاز الطبي، بمجرد أن يحصل على الضوء الأخضر سيعود معنا في الملعب، لكنه يعاني من إصابة في الكاحل بالوقت الراهن".

وعما إذا كانت نيجيريا مرشحة للقب، أوضح: "من الصعب الإجابة عن ذلك لأن المشوار لا يزال طوليًا، لعبنا مباراة واحدة فقط أمام منتخب مصر القوي الذي يمتلك لاعبين أصحاب جودة. أي شخص يعتقد أن مصر منتخب صغير لا بد أنه على خطأ كبير".

وأضاف: "صحيح إننا استطعنا إبطال خطورتهم. حالفنا الحظ في بعض الأوقات، لكننا لعبنا مباراة جيدة، أعتقد أنه من المبكر جدًا القول إننا مرشحين للقب".

وشدد: "سنتعامل مع كل مباراة على حدة وبنفس الجدية والاحترام للمنافسين".

وعن السر وراء الفوز على مصر: "لم نغيّر أي شيء، إنها نفس قائمة اللاعبين مع الفارق أننا أ‘طيناهم الحرية ومسؤولية التعبير عن أنفسهم. طلبت من اللاعبين معاملتي كأب أو أخ وأن يثقوا فيّ دون أن يعولوا كثيرا على ذلك".

وأضاف: "لا يجب أن يتعاملوا معي بصفتي شخص مهذب وأن يستغلوا ذلك، أعتقد أنهم جميعا يدركون ذلك: اللاعبون والجهاز المعاون".

وتابع: "اللاعبون يستحقون الثناء على مجهودهم، لقد نفذوا تعليماتي بالحرف في الملعب، وهذا يسهّل دورنا كجهاز فني".

وأتم مشيدًا بالمواطنيين الكاميرونيين في جاروا: "نشعر أننا في وطننا في جاروا منذ اليوم الأول لوصولنا، الجمهور ساندنا، وطاقم الفندق كان رائعًا معنا. الجمهور خلفنا منذ الحصة التدريبية الأولى، يهتفون لنا ويغنون. الفوز على مصر كان هديتنا لهم على تشجيعهم لنا. الدعم الذي قدّمه لنا مواطنو جاروا كان هائلا، لقد أذهلني ذلك".

























































وسبق لـ نيجيريا حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات في تاريخها، وتسعى للظفر بلقب رابع تحت قيادة مدربها المؤقت الذي تولى المهمة قبل شهر واحد من انطلاق البطولة.

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