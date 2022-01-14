مباشر كأس أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) جُزر القُمر.. مالاوي (1)-(1) زيمبابوي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي المغرب مع جزر القمر، ومالاوي مع زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس أمم إفريقيا.

المغرب VS جُزر القُمر (0/1)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 أوووه أيوب الكعبي ينفرد ويراوغ الحارس ولكن محمد يوسف يتدخل وينقذها من أمامه.

ق. 36 ركنية قابلها نايف أكرد برأسية في العارضة.

ق. 15 جووول أووول للمغرب. عرضية من أشرف حكيمي أبعدها الدفاع ووصلت إلى أيوب الكعبي الذي سدد لينقذها الدفاع مجددا وتصل إلى سليم أملاح الذي راوغ سم سدد في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

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مالاوي VS زيمبابوي (1/1)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جووووول التعادل. عرضية قابلها جابادينو مانجو بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 38 جووول أوول لزيمبابوي. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها إسماعيل وادي برأسية رااائعة في المرمى.

ق. 25 عرضية قابلها تينو كادوير وتصدى لها إرنست كاخوبوري حارس مالاوي بتصدي.

ق. 11 عرضية أرضية لـ زيمبابوي عن طريق شيمويموي ولكن يبعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة

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