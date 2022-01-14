الدرجة الثانية - الداخلية بطل الشتاء في مجموعة القاهرة

انتهت مباريات الجولة 15 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، حيث انتصر الداخلية على بلبيس بهدف دون رد.

سجل هذا الهدف إسماعيل بامبا من ركلة جزاء ليتصدر الداخلية جدول ترتيب المجموعة برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن زد.

وتراجع زد إلى المركز الثاني بعد الهزيمة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لوادي دجلة علي حسين وأحمد الألفي بينما سجل أوين هدف زد.

وانتهت 6 مباريات بالتعادل، حيث تعادل بتروجت مع السكة الحديد بهدف لكل فريق. سجل إسلام فتحي للسكة الحديد وسجل إسلام هشام لبتروجيت، ليرتفع رصيد بتروجت إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما أتى السكة الحديد في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

وتعادل بنها مع بورفؤاد بهدفين لكل فريق، حيث سجل لبورفؤاد أحمد الشناوي ومحمد المالح، وسجل حسن زكريا وأحمد وجيه لبنها.

وتعادل الإنتاج الحربي مع الترسانة بهدف لكل فريق. سجل محمد كريسبو للترسانة وتعادل محمد نصر من ركلة جزاء.

وتعادل بورتو مع القناة، والنصر مع منتخب السويس، والمريخ مع المصرية للاتصالات سلبيا دون أهداف.