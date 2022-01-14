مباشر كأس الرابطة – سيراميكا (3) (2) فاركو.. المحلة (1) (1) الجيش.. ماذا أهدرت يا باسم!

الجمعة، 14 يناير 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

هدف سيراميكا كليوباترا الأول في مرمى الجونة - سيف تقا (من حسابات سيراميكا كليوباترا)

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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غزل المحلة X طلائع الجيش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جوووووول التعاااااادل.. عرضية من الجهة اليسرى تمر من الجميع ويودعها يحيى حامد في الشباك.

ق 35: طرد علي حمدي لاعب طلائع لحصوله على إنذار ثانٍ.

ق 19: جووووول أوول لطلائع الجيش من توقيع كريم الطيب برأسية سكنت الشباك.

انطلاق المباراة

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سيراميكا كليوباترا X فاركو

ق 77: شادي حسين يراوغ ويسدد على يسار الحارس لتمر الكرة بجوار القائم.

ق 74: مصطفى ميسي يراوغ الحارس مرتين ويمرر لباسم مرسي أمام المرمى والأخير يسدد كرة يشتتها الدفاع من على الخط.

ق 67: جووول ثاااالث سيراميكا.. باسم مرسي يقلب النتيجة.

ق 56: جووول التعادل.. محمد إبراهيم يسجل التعادل من ركلة الجزاء.

ق 55: ركلة جزاء لسيراميكا بعد لمسة يد على مدافع فاركو ياسين مرعي وطرده عقب حصوله على إنذار ثانٍ.

ق 54: جوووول تقليص الفارق.. عرضية من محمود نبيل إلى داخل منطقة الجزاء لشادي حسين الذي يمرر عرضية يودعها سيف تقا في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جوووووووووووول ثان.. رزقي حمرون يضيف ثاني أهداف فاركو بعد عرضية من الجهة اليسرى.

ق 16: جوووووووووول أول لفاركو من ركلة جزاء عن طريق رزقي حمرون.

انطلاق المباراة

كأس الرابطة سيراميكا كليوباترا غزل المحلة فاركو طلائع الجيش
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