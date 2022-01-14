استراحة أمم إفريقيا – السنغال (0) - (0) غينيا.. التعادل مستمر
الجمعة، 14 يناير 2022 - 14:33
كتب : FilGoal
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق32: يا ربااه فرصة خطيرة لمنتخب غينيا انتهت بتسديدة من مورجان جيلافيجوي لكن سيني دينج حارس السنغال تألق ومنع هدفا محققا.
ق15: هدوء في أحداث المباراة وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.
انطلاق المباراة.
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