مباشر كأس الرابطة - الزمالك (0) (0) إنبي.. عواد يتألق أمام ضغط بترولي
الجمعة، 14 يناير 2022 - 14:16
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الزمالك وإنبي اليوم الجمعة في كأس الرابطة.
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ق40: أفضلية وسيطرة لإنبي لكن المحاولات غير مؤثرة على مرمى عواد
ق26: ضغط قوي من إنبي عن طريق الجانب الأيمن
ق26: إيبوكا يهدد مرمى الزمالك مرة أخرى لكن عواد يتصدى
ق15: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لإنبي
ق15: الحكم يراجع فيديو لقطة سقوط إيبوكا داخل منطقة جزاء الزمالك إثر التحام مع حسام عبد المجيد
ق8: أوووووووه! عبد الشافي يبعد الكرة بطريقة رائعة بعدما كانت في طريقها لشباك الزمالك إثر تسديدة جون إيبوكا
ق7: مصطفى فتحي يسدد الكرة بجوار القائم إثر هجوم أبيض مباغت
ق5: أوباما يسدد لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى إنبي
ق4: بداية هجومية للزمالك وضغط من اليمين وأوناجم يحصل على خطأ لكن الكرة يبعدها دفاع إنبي
بداية المباراة