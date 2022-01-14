مباشر كأس الرابطة - الزمالك (0) (0) إنبي.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 14 يناير 2022 - 14:16

كتب : FilGoal

محمد عبد الشافي - الزمالك - إنبي

تابع مباشرة مباراة الزمالك وإنبي اليوم الجمعة في كأس الرابطة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: أفضلية وسيطرة لإنبي لكن المحاولات غير مؤثرة على مرمى عواد

ق26: ضغط قوي من إنبي عن طريق الجانب الأيمن

ق26: إيبوكا يهدد مرمى الزمالك مرة أخرى لكن عواد يتصدى

ق15: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لإنبي

ق15: الحكم يراجع فيديو لقطة سقوط إيبوكا داخل منطقة جزاء الزمالك إثر التحام مع حسام عبد المجيد

ق8: أوووووووه! عبد الشافي يبعد الكرة بطريقة رائعة بعدما كانت في طريقها لشباك الزمالك إثر تسديدة جون إيبوكا

ق7: مصطفى فتحي يسدد الكرة بجوار القائم إثر هجوم أبيض مباغت

ق5: أوباما يسدد لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى إنبي

ق4: بداية هجومية للزمالك وضغط من اليمين وأوناجم يحصل على خطأ لكن الكرة يبعدها دفاع إنبي

بداية المباراة

الزمالك إنبي كأس الرابطة
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