مباشر كأس الرابطة - الزمالك (0) (0) إنبي.. بداية الشوط الثاني

تابع مباشرة مباراة الزمالك وإنبي اليوم الجمعة في كأس الرابطة.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

---

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: أفضلية وسيطرة لإنبي لكن المحاولات غير مؤثرة على مرمى عواد

ق26: ضغط قوي من إنبي عن طريق الجانب الأيمن

ق26: إيبوكا يهدد مرمى الزمالك مرة أخرى لكن عواد يتصدى

ق15: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لإنبي

ق15: الحكم يراجع فيديو لقطة سقوط إيبوكا داخل منطقة جزاء الزمالك إثر التحام مع حسام عبد المجيد

ق8: أوووووووه! عبد الشافي يبعد الكرة بطريقة رائعة بعدما كانت في طريقها لشباك الزمالك إثر تسديدة جون إيبوكا

ق7: مصطفى فتحي يسدد الكرة بجوار القائم إثر هجوم أبيض مباغت

ق5: أوباما يسدد لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى إنبي

ق4: بداية هجومية للزمالك وضغط من اليمين وأوناجم يحصل على خطأ لكن الكرة يبعدها دفاع إنبي

بداية المباراة