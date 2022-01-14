جوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر

الجمعة، 14 يناير 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

جوارديولا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدير فني في البطولة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وذلك بعدما حقق سيتي 7 انتصارت في الدوري خلال الشهر الأخير من العام المنصرم وسجل 24 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4 لقاءات.

وبذلك حصل جوارديولا على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة 11 كثالث أكثر مدير فني بعد سير أليكس فيرجسون (27) وأرسين فينجر (15).

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ونالها لأول مرة في الموسم الجاري.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن تشيلسي الوصيف.

ويستضيف سيتي فريق تشيلسي في لقاء مرتقب يوم السبت ويسعى للفوز لتوسيع الفارق في صدارة البطولة.

جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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