أبطال أخر نسختين إلى النهائي.. ويليامز يقود بلباو للفوز على أتليتكو مدريد في السوبر

الخميس، 13 يناير 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو - السوبر الإسباني

خطف نيكو ويليامز بطاقة التأهل لأتليتك بلباو إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز في الوقت القاتل على أتليتكو مدريد في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد في السعودية.

وفاز أتليتك بلباو حامل لقب النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

وتأهل بلباو لمواجهة ريال مدريد حامل لقب النسخة قبل الأخيرة في النهائي المقرر إقامته يوم الأحد المقبل.

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بدأ أتليتكو مدريد المباراة بهجوم سريع وألغى حكم اللقاء هدفا سجله جواو فيليكس بداعي التسلل في الدقيقة الأولى.

وأهدر فيليكس هدفا محققا في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت فوق العارضة.

وتوالت هجمات أتليتكو مدريد المبكرة وسدد أنخل كوريا بقوة في الدقيقة السادسة من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بقدم مدافع بلباو ومرت بجوار القائم الأيسر.

وفي أولى هجمات بلباو سدد إيناكي ويليامز تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة ولكن تصدى لها يان أوبلاك ببراعة ثم شتتها الدفاع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني شهدت الربع ساعة الأولى منه سجال بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب.

وافتتح أتليتكو مدريد التسجيل في الدقيقة 62 عن طريق أوناي سيمون حارس مرمى بلباو بالخطأ في مرماه.

واستقبل جواو فيليكس عرضية من ركلة ركنية وسددها برأسية قوية ارتدت من القائم الأيسر وارتطمت بأوناي سيمون وسكنت الشباك.

ودفع بلباو في الدقيقة 70 بثلاثة تغييرات بحثا عن التعادل بمشاركة نيكو ويليامز وميكيل أروتي وراؤول جارسيا، بينما أشرك أتليتكو مدريد لويس سواريز بدلا من أنخل كوريا.

وخطف ياري ألفاريز مدافع أتليتك بلباو التعادل بهدف في الدقيقة 77 بعد استقبال ركنية إيكر مونيان وتحويلها برأسية قوية على يسار يان أوبلاك.

وأنقذ أوبلاك فريقه أتليتكو مدريد من هدف محقق في الدقيقة 80 بعد تسديدة قوية من نيكو ويليامز وتصدى لها بنجاح.

وعاد ويليامز من جديد ونجح هذه المرة من التسجيل في الدقيقة 81 وخطف بطاقة التأهل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وسكنت في أقصى الزاوية اليمنى.

وقبل ثواني من نهاية اللقاء شهدت المباراة بطاقة حمراء لصالح خوسيه خيمينيز في الدقيقة 93 بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب تدخل بتهور.

ويلعب أتليتك بلباو أمام ريال مدريد مساء الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحقق أتليتك بلباو لقب النسخة الماضية على حساب برشلونة في مباراة مثيرة.

بينما ريال مدريد حقق لقب نسخة 2020 بعد الفوز على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل.

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