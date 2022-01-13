وصول البطاقة الدولي لمهاجم الإسماعيلي وجاهزيته للقاء الأهلي في كأس الرابطة

الخميس، 13 يناير 2022 - 21:16

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

وصلت البطاقة الدولية الخاصة بالدولي البوليفي كاراميلو ألجانزا لاعب الإسماعيلي الجديد، فيما تعرض باهر المحمدي قائد الفريق لإصابة أمام سموحة.

وحقق الإسماعيلي أول انتصاراته الموسم الجاري بالفوز على سموحة في كأس الرابطة المصرية.

وتعرض باهر المحمدى قلب دفاع الإسماعيلي لكدمة فى عضلات الظهر.

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فيما عاني محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الفريق ومحمد دسوقي الظهير الأيسر من إجهاد فى عضلة السمانة إثر مشاركتهم فى لقاء اليوم.

ومن المقرر أن يخضع هذا الثلاثي لتدريبات استشفائية لتجهيزهم قبل مواجهة الأهلي.

ووصلت بشكل رسمي البطاقة الدولية الخاصة بالدولي البوليفي كاراميلو ألجانزا ليحق للفريق الاستعانة بجهود اللاعب بشكل طبيعى اعتبارا من مواجهة الأهلى فى ثاني جولات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستعد الدراويش لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل بالإسكندرية فى ثانى جولات كأس الرابطة بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية.

الإسماعيلي الأهلي كأس الرابطة كاراميلو ألجانزا
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