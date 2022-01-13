مباشر كأس الرابطة – ليفربول (0) - (0) أرسنال.. الشوط الثاني

الخميس، 13 يناير 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

جرانيت جاكا - ليفربول وأرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وأرسنال التي تقام في ملعب أنفيلد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق41: عرضية من ساكا شتتها دفاع ليفربول.

ق28: تبديل اضطراري لأرسنال بعد الطرد بخروج نكيتياه ومشاركة روب هولدنج.

ق24: طرد مباشر لجاكا بعد تدخله على جوتا لمنعه من الانفراد بمرمى ارسنال.

ق12: ضغط قوي من ليفربول وارتباك من رامسديل حارس أرسنال وليفربول حصل على ركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق11: تبديل اضطراري لأرسنال بمشاركة كالوم شامبرز بدلا من سيدريك سواريس.

انطلاق المباراة.

ليفربول أرسنال كأس الرابطة الإنجليزية
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