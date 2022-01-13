مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (1) (0) كاب فيردي.. الحارس يتألق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية 2021 لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل منتخب كاب فيردي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبوركينا فاسو بدون نقاط عقب الخسارة من الكاميرون في الافتتاح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 63: تسديدة من جاري رودريجيز داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس عن شباكه بنجاح.

ق 60: رأسية من قائد كاب فيردي تمر أعلى من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: حساني باندي يحول عرضية من الجهة اليسرى بصدره في الشباك.

ق 30: جوليو تافاريز يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية أبعدها الحارس لركنية.

ق 26: الحارس يمنع حساني باندي المنفرد من تسجيل الأول لبوركينا الأول.

ق 13: تابسوبا يطلق تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية اللقاء