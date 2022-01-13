مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (1) (0) كاب فيردي.. الحارس يتألق

الخميس، 13 يناير 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

كاب فيردي × إثيوبيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية 2021 لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل منتخب كاب فيردي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبوركينا فاسو بدون نقاط عقب الخسارة من الكاميرون في الافتتاح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 63: تسديدة من جاري رودريجيز داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس عن شباكه بنجاح.

ق 60: رأسية من قائد كاب فيردي تمر أعلى من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: حساني باندي يحول عرضية من الجهة اليسرى بصدره في الشباك.

ق 30: جوليو تافاريز يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية أبعدها الحارس لركنية.

ق 26: الحارس يمنع حساني باندي المنفرد من تسجيل الأول لبوركينا الأول.

ق 13: تابسوبا يطلق تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية اللقاء

كاب فيردي بوركينا فاسو كأس الأمم الإفريقية 2021
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