مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (1) (0) كاب فيردي.. الحارس يتألق
الخميس، 13 يناير 2022 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية 2021 لحساب المجموعة الأولى.
ويحتل منتخب كاب فيردي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبوركينا فاسو بدون نقاط عقب الخسارة من الكاميرون في الافتتاح.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 63: تسديدة من جاري رودريجيز داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس عن شباكه بنجاح.
ق 60: رأسية من قائد كاب فيردي تمر أعلى من العارضة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: حساني باندي يحول عرضية من الجهة اليسرى بصدره في الشباك.
ق 30: جوليو تافاريز يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية أبعدها الحارس لركنية.
ق 26: الحارس يمنع حساني باندي المنفرد من تسجيل الأول لبوركينا الأول.
ق 13: تابسوبا يطلق تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس ببراعة لركنية.
بداية اللقاء