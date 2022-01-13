مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0) (0) كاب فيردي.. شوط الحراس

الخميس، 13 يناير 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

كاب فيردي × إثيوبيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية 2021 لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل منتخب كاب فيردي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبوركينا فاسو بدون نقاط عقب الخسارة من الكاميرون في الافتتاح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
مؤتمر جزر القمر: لعبنا جيدا أمام الجابون ولكن أمور لا نتحكم فيها سبب الخسارة.. ومعنوياتنا مرتفعة مقر تدريبات منتخب مصر قبل لقاء غينيا بيساو سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو تشكيل أمم إفريقيا - حساني يعوض تراوري في هجوم بوركينا فاسو.. و3 تغييرات لـ كاب فيردي

--

ق 26: الحارس يمنع حساني باندي المنفرد من تسجيل الأول لبوركينا الأول.

ق 13: تابسوبا يطلق تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية اللقاء

كاب فيردي بوركينا فاسو كأس الأمم الإفريقية 2021
نرشح لكم
مؤتمر جزر القمر: لعبنا جيدا أمام الجابون ولكن أمور لا نتحكم فيها سبب الخسارة.. ومعنوياتنا مرتفعة مقر تدريبات منتخب مصر قبل لقاء غينيا بيساو تشكيل أمم إفريقيا - حساني يعوض تراوري في هجوم بوركينا فاسو.. و3 تغييرات لـ كاب فيردي سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو
أخر الأخبار
أحمد سامي: كأس الرابطة تجربة رائعة لمباريات ودية بطابع رسمي.. والكرة الجميلة لا تكفي 3 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الدور الأول 10 دقيقة | الدرجة الثانية
وصول البطاقة الدولي لمهاجم الإسماعيلي وجاهزيته للقاء الأهلي في كأس الرابطة 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس الرابطة – ليفربول يواجه أرسنال 25 دقيقة | أوروبا
مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0) (0) كاب فيردي.. شوط الحراس 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر جزر القمر: لعبنا جيدا أمام الجابون ولكن أمور لا نتحكم فيها سبب الخسارة.. ومعنوياتنا مرتفعة 48 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مقر تدريبات منتخب مصر قبل لقاء غينيا بيساو 54 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التشكيل – جوتا وفيرمينو ومينامينو يقودون ليفربول.. ولاكازيت أساسي مع أرسنال 58 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح