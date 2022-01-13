مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0) (0) كاب فيردي.. شوط الحراس
الخميس، 13 يناير 2022 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية 2021 لحساب المجموعة الأولى.
ويحتل منتخب كاب فيردي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبوركينا فاسو بدون نقاط عقب الخسارة من الكاميرون في الافتتاح.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 26: الحارس يمنع حساني باندي المنفرد من تسجيل الأول لبوركينا الأول.
ق 13: تابسوبا يطلق تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس ببراعة لركنية.
بداية اللقاء
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