مباشر أمم إفريقيا - بوركينا فاسو (0) (0) كاب فيردي.. شوط الحراس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية 2021 لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل منتخب كاب فيردي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبوركينا فاسو بدون نقاط عقب الخسارة من الكاميرون في الافتتاح.

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ق 26: الحارس يمنع حساني باندي المنفرد من تسجيل الأول لبوركينا الأول.

ق 13: تابسوبا يطلق تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية اللقاء