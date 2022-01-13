مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض

أبدى بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراة الجونة، مع عدم رضاه عن النتيجة.

تعادل الأهلي مع الجونة سلبيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية.

بيتسو موسيماني تحدث في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن سبب مشاركة العديد من اللاعبين الشباب، ومستقبل بعضهم، وعن كيفية التعامل مع باقي المباريات.

المدرب الجنوب إفريقي تحدث كذلك عن المصابين بـ كورونا، وموعد عودتهم للمشاركة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "واجهنا موقف معين بغياب لاعبين بسبب أمم إفريقيا وكورونا، وهو ما منح فرصة للناشئين للحضور. رب ضارة نافعة، فهم لاعبين مميزين ولكن لا يشاركون في التدريبات باستمرار".

وأضاف "حضرت تدريبات خلال التوقف الدولي تحضيرا لهذا اليوم، ولمنحهم الثقة. وكان هذا حافزا لهم لإظهار ما لديهم".

واستمر "يتم تصعيد الناشئين باستمرار ورغم صعوبة الموقف إلا أننا استفدنا من التجربة. تعاملنا مع الأمر الواقع وأحد أكثر المباريات عصبية بلاعبين لم يتدربوا معنا سوى لأيام قليلة".

المدرب الجنوب إفريقي أتبع "عبد الرحمن أشرف مانو كان رجل المباراة، ومحمد مغربي كان مميزا. قد يخرجون للإعارة للحصول على فرص للمشاركة في المباريات".

موسيماني أكمل "لست سعيدا بالنتيجة. الأهلي يجب أن يفوز دائما وبأي مجموعة من اللاعبين. وكان لدينا فرصة للفوز اليوم. مصطفى شوبير حصل على فرصة المشاركة وأدى بشكل جيد. دفعت به للحفاظ على علي لطفي تحسبا لإصابة محمد الشناوي من أجل كأس العالم للأندية".

وواصل "بالطبع أتشارك وجهات النظر مع الجهاز المعاون. نتحدث باستمرار ونختار القائمة ولأستمع لهم ونختار الأفضل، ولكن القرار النهائي يخرج عن المدير الفني فقط".

مدرب الأهلي كشف أيضا بأن "هذه المجموعة ستخوض بقية مباريات البطولة. سبق لي أن واجهت كورونا وتم حجزي لمدة 10 ايام. عندما تجتاز كورونا تفقد وزن وطاقة. اللاعب يحتاج الى فترة من الوقت التعافي".

واسترسل "طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر فقدا وزن كبير بسبب كورونا. لابد من التجهيز المناسب لهما تجنبا لأي انتكاسة. ماذا سأقول لعائلته لو حدث ذلك؟ لا يمكن أن يلعبا في اليوم التالي بعد التعافي".

وأتم "الأداء كان عظيما ولكن النتيجة لم تكن مرضية. نحترم شعار النادي وكل الناس ونسعى للفوز باللقب لكن لا نعد بذلك".

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية للمجموعة.