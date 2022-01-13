في الدرجة الثانية – الأولمبي بطلا للشتاء في مجموعة بحري

الخميس، 13 يناير 2022 - 17:22

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

انتهى الدور الأول من منافسات مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية حيث تربع الأولمبي على الصدارة ليتوج نفسه بطلا للشتاء.

وفاز الأولمبي على ألعاب دمنهور بهدفين لهدف اليوم الخميس.

سجل هدفا الأولمبي محمود حميد ومحمد حمبوزو وأحرز علي أوسكار هدف ألعاب دمنهور الوحيد.

أخبار متعلقة
مصدر من كاف لـ في الجول: سيكازوي يخضع لفوحصات على القلب.. مازال يعاني من إعياء رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك جناح نيجيريا يوجه رسالة لـ أكرم توفيق

وتعادل حرس الحدود مع المصري بالسلوم سلبيا بدون أهداف.

وانتصر بايونيرز على المنصورة بهدفين لهدف، سجل للأول حسام سلامة "باولو" ومحمود الطنطاوي.

فيما جاء هدف المنصورة الوحيد من أحمد عبد العال من ركلة جزاء.

وفاز كفر الشيخ على دكرنس بهدف دون سجله محمد نبيل.

وانتصر أبو قير للأسمدة على الزرقا بهدف دون رد سجله نصر رمضان.

وفاز سبورتنج على الرجاء بهدفين لهدف، سجل للأول إسلام جمارك ورزق عبد الحليم.

وتعادل الحمام مع بلدية المحلة سلبيا بدون أهداف وهي ذات نتيجة مباراة صيد المحلة مع المجد.

وتم طرد إبراهيم عبد الوهاب لاعب صيد المحلة.

وعقب نهاية الجولة 15 يصبح الترتيب كالتالي:

الأولبي في الصدارة بـ31 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه حرس الحدود ونقطتين عن كفر الشيخ الثالث.

ويأتي دكرنس رابعا بـ27 نقطة ثم بلدية المحلة خامسا بـ24 نقطة بفارق الأهداف عن بايونيرز.

وجاء المجد السكندري سابعا بـ23 نقطة ثم أبو قير للأسمدة ثامنيا بـ22 نقطة وسبورتنج تاسعا بـ20 نقطة.

ويحتل المنصورة المركز العاشر بـ18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري بالسلوم.

وجاء ألعاب دمنهور في المركز الـ12 بـ12 نقطة ثم الحمام بـ10 نقاط.

وفي المركز الـ14 جاء الزرقا بتسع نقاط ثم الرجاء بثماني نقاط ثم صيد المحلة أخيرا في المركز الـ16 بسبع نقاط.

الدرجة الثانية مجموعة بحري الأولمبي حرس الحدود
نرشح لكم
اتحاد الكرة يلغي قرار إقامة مباريات الدرجة الثانية في رمضان الدرجة الثانية - حسين حمدي يجاور باولو في بايونيرز الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 14 الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 14
أخر الأخبار
صور - جدارية هدف أبو بكر في نهائي 2017 يتصدر مركز تدريب منتخب مصر في الكاميرون 21 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة طائرة - ندى معوض تنتقل إلى الدوري السويسري 31 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر أمم إفريقيا – الكاميرون (1)-(1) إثيوبيا.. أونانا يتألق 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – تعرف على تشخيص إصابتي صلاح محسن وكريم فؤاد بعد مواجهة الجونة 51 دقيقة | مصر
مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض ساعة | مصر
تشكيل أمم إفريقيا - الكاميرون بقيادة أبو بكر.. تعديلين في تشكيل إثيوبيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رضا شحاتة: الأهلي هو الأهلي بأي مجموعة.. والهدف من المباراة التحضير للقادم ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – الأولمبي بطلا للشتاء في مجموعة بحري ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح