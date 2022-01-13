في الدرجة الثانية – الأولمبي بطلا للشتاء في مجموعة بحري

انتهى الدور الأول من منافسات مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية حيث تربع الأولمبي على الصدارة ليتوج نفسه بطلا للشتاء.

وفاز الأولمبي على ألعاب دمنهور بهدفين لهدف اليوم الخميس.

سجل هدفا الأولمبي محمود حميد ومحمد حمبوزو وأحرز علي أوسكار هدف ألعاب دمنهور الوحيد.

وتعادل حرس الحدود مع المصري بالسلوم سلبيا بدون أهداف.

وانتصر بايونيرز على المنصورة بهدفين لهدف، سجل للأول حسام سلامة "باولو" ومحمود الطنطاوي.

فيما جاء هدف المنصورة الوحيد من أحمد عبد العال من ركلة جزاء.

وفاز كفر الشيخ على دكرنس بهدف دون سجله محمد نبيل.

وانتصر أبو قير للأسمدة على الزرقا بهدف دون رد سجله نصر رمضان.

وفاز سبورتنج على الرجاء بهدفين لهدف، سجل للأول إسلام جمارك ورزق عبد الحليم.

وتعادل الحمام مع بلدية المحلة سلبيا بدون أهداف وهي ذات نتيجة مباراة صيد المحلة مع المجد.

وتم طرد إبراهيم عبد الوهاب لاعب صيد المحلة.

وعقب نهاية الجولة 15 يصبح الترتيب كالتالي:

الأولبي في الصدارة بـ31 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه حرس الحدود ونقطتين عن كفر الشيخ الثالث.

ويأتي دكرنس رابعا بـ27 نقطة ثم بلدية المحلة خامسا بـ24 نقطة بفارق الأهداف عن بايونيرز.

وجاء المجد السكندري سابعا بـ23 نقطة ثم أبو قير للأسمدة ثامنيا بـ22 نقطة وسبورتنج تاسعا بـ20 نقطة.

ويحتل المنصورة المركز العاشر بـ18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري بالسلوم.

وجاء ألعاب دمنهور في المركز الـ12 بـ12 نقطة ثم الحمام بـ10 نقاط.

وفي المركز الـ14 جاء الزرقا بتسع نقاط ثم الرجاء بثماني نقاط ثم صيد المحلة أخيرا في المركز الـ16 بسبع نقاط.