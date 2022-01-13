مباشر كأس الرابطة - سموحة (0) (1) الإسماعيلي.. المقاولون العرب (0) (1) البنك الأهلي

الخميس، 13 يناير 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

محمد الشامي - أحمد رمضان بيكام - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المجموعة الثانية في كأس الرابطة، حيث يحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة، بينما يلعب المقاولون العرب ضد البنك الأهلي.

أولى مباريات هذه المجموعة انتهت بين الأهلي والجونة بالتعادل السلبي دون أهداف.

------------

أخبار متعلقة
تشكيل كأس الرابطة – طلعت ونياص في هجوم المقاولون.. وأسامة فيصل يقود البنك الأهلي تشكيل كأس الرابطة – سايكو يظهر لأول مرة مع الإسماعيلي.. وفهد يقود هجوم سموحة رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك كأس الرابطة - 90 دقيقة سلبية بين الأهلي "الشاب" والجونة

سموحة × الإسماعيلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 صديق أوجولا يسدد ركلة حرة لسموحة فوق العارضة

ق 45 الحكم يحتسب 3 دقائق إضافية

ق 3 جوووووول الهدف الأول للدراويش.. كرة رائعة بالكعب من محمد الشامي إلى عبد الرحمن مجدي الذي يسدد ببراعة في الزاوية البعيدة

بداية المباراة

المقاولون العرب × البنك الأهلي

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول

ق45 الحكم يحتسب 6 دقائق إضافية

ق33 الحارس بخير والمباراة تستأنف

ق 30 إصابة أحمد السعدني حارس مرمى البنك الأهلي وتلقيه العلاج

ق 12 جوووووول الهدف الأول لفريق المقاولون العرب.. عرضية مامادو نياس تصل إلى محمد طلعت الذي يسجل في شباك البنك الأهلي

بداية المباراة

الإسماعيلي سموحة المقاولون العرب البنك الأهلي كأس الرابطة
نرشح لكم
صور - جدارية هدف أبو بكر في نهائي 2017 يتصدر مركز تدريب منتخب مصر في الكاميرون خبر في الجول – تعرف على تشخيص إصابتي صلاح محسن وكريم فؤاد بعد مواجهة الجونة مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض رضا شحاتة: الأهلي هو الأهلي بأي مجموعة.. والهدف من المباراة التحضير للقادم
أخر الأخبار
صور - جدارية هدف أبو بكر في نهائي 2017 يتصدر مركز تدريب منتخب مصر في الكاميرون 2 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا – الكاميرون (1)-(1) إثيوبيا.. جووووووووول إيكيمبي 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – تعرف على تشخيص إصابتي صلاح محسن وكريم فؤاد بعد مواجهة الجونة 33 دقيقة | مصر
مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 45 دقيقة | مصر
تشكيل أمم إفريقيا - الكاميرون بقيادة أبو بكر.. تعديلين في تشكيل إثيوبيا 45 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رضا شحاتة: الأهلي هو الأهلي بأي مجموعة.. والهدف من المباراة التحضير للقادم 46 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – الأولمبي بطلا للشتاء في مجموعة بحري 47 دقيقة | الدرجة الثانية
مصدر من كاف لـ في الجول: سيكازوي يخضع لفوحصات على القلب.. مازال يعاني من إعياء ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح