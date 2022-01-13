صور - رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك

الخميس، 13 يناير 2022 - 16:23

كتب : إبراهيم رمضان

رود خوليت في زيارة لنادي الزمالك

تواجد رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية في مقر نادي الزمالك اليوم الخميس بزيارة لأروقة النادي.

ويتواجد رود خوليت في مصر بضيافة أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، والذي استغل الموقف ليدعوه لزيارة نادي الزمالك.

وتواجد خوليت في مقر نادي الزمالك واصطحبه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بزيارة لأروقة النادي، وملعب عبد اللطيف أبو رجيلة التاريخي للنادي.

جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، وقائد منتخب مصر في كأس العالم 1990، تواجد خلال الزيارة في إحياء لمواجهة اللاعبين السابقة خلال مونديال إيطاليا.

يومها تواجد خوليت مع هولندا، وجمال عبد الحميد مع الزمالك. تعادل المنتخبان بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من البطولة.

No description available.

رود خوليت لديه مسيرة عظيمة مع كرة القدم كلاعب، بدأها في هارليم ثم فينورد، وأيندهوفين بالدوري الهولندي، ثم كانت أبرز محطاته في ميلان بالدوري الإيطالي، قبل أن يختم مسيرته مع تشيلسي عام 1998.

ويملك خوليت مسيرة رائعة كذلك مع منتخب هولندا، إذ فاز ببطولة يورو 1988، وهي البطولة الوحيدة لمنتخب هولندا تاريخيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، حرص أحمد مرتضى على تبادل الحديث مع خولييت عن أحدث ما توصلت إليه الأندية الأوروبية للاستثمار في قطاع الناشئين والأكاديميات.

وأكد خوليت أن الزمالك يمتلك المقومات التي تجعله قادرا على مضاهاة الأندية في القارة العجوز.

بينما أشار أحمد مرتضى إلى أن الزمالك لديه رؤية مستقبلية تجاه قطاع الناشئين والأكاديميات وأن هناك رغبة في الوصول بالموهوبين في القلعة البيضاء إلى أعلى المستويات الفنية والبدنية من خلال اتباع كل الوسائل الحديثة.

وكذلك، حرص جمال عبد الحميد نجم نادي الزمالك الأسبق على مداعبة رود خولييت باستعادة ذكرياته مع منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا عندما تواجه الثنائي في دور المجموعات، وتبادل الثنائي ذكريات المباراة الشهيرة التي انتهت 1-1.

الزمالك رود خوليت ميدو
نرشح لكم
في الجول يكشف سبب غياب وليد سليمان عن الأهلي في كأس الرابطة الإسماعيلي يعلن الموافقة على رحيل محمد صادق إلى بيراميدز مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: بيراميدز يتفوق على فيوتشر في سباق ضم صادق اتحاد الكرة يعلن "إنهاء مشاكل تقنية الفيديو" بعد اجتماع مع الشركة المسؤولة
أخر الأخبار
كأس الرابطة - 90 دقيقة سلبية بين الأهلي "الشاب" والجونة 3 دقيقة | مصر
صور - رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
جناح نيجيريا يوجه رسالة لـ أكرم توفيق 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اتحاد الكرة: أي تصريحات منسوبة للاعبين خارج الإطار الرسمي غير صحيحة 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب غانا: بارتي سيكون أفضل لاعبي كأس الأمم.. وهذا ما أتمناه من التحكيم 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد خسارة كلاسيكو السوبر - لابورتا للاعبي برشلونة: فخور بكم.. لقد تفوقتم على أنفسكم 50 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة الزمالك – مصطفى فتحي وأوباما وبعض الشباب لمواجهة إنبي.. وعودة حسام أشرف ساعة | مصر
لويس إنريكي: الزلزولي اختار تمثيل منتخب إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح