مباشر - الأهلي (0) - (0) الجونة.. زياد طارق يسدد وعماد يتصدى

الخميس، 13 يناير 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني يتفقد ملعب مباراة الأهلي والجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 32 زياد طارق يسدد من اليسار ولكن عماد السيد يتصدى

ق 21 عرضية من أحمد سالم صافي يبعدها دفاع الأهلي إلى رمية تماس

ق 17 توقف المباراة لعلاج محمد هاني

ق 16 خالد قمر يهيئ الكرة وكريم طارق يسددها في وجه محمد هاني، تعود الكرة إلى نور السيد الذي سددها فوق العارضة

ق 7 عرضية من أحمد سالم صافي يبعدها الدفاع

ق 4 عرضية من كريم طارق ظهير الجونة يبعدها عبد الرحمن مانو إلى ركنية

بداية المباراة

الأهلي الجونة كأس الرابطة المصرية
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