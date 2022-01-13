مباشر - الأهلي (0) - (0) الجونة.. زياد طارق يسدد وعماد يتصدى
الخميس، 13 يناير 2022 - 14:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والجونة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في كأس الرابطة المصرية.
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ق 32 زياد طارق يسدد من اليسار ولكن عماد السيد يتصدى
ق 21 عرضية من أحمد سالم صافي يبعدها دفاع الأهلي إلى رمية تماس
ق 17 توقف المباراة لعلاج محمد هاني
ق 16 خالد قمر يهيئ الكرة وكريم طارق يسددها في وجه محمد هاني، تعود الكرة إلى نور السيد الذي سددها فوق العارضة
ق 7 عرضية من أحمد سالم صافي يبعدها الدفاع
ق 4 عرضية من كريم طارق ظهير الجونة يبعدها عبد الرحمن مانو إلى ركنية
بداية المباراة