مباشر السوبر الإيطالي - إنتر (1) (1) يوفنتوس.. الثاني يضيع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

إنتر بطل الدوري ويوفنتوس بطل الكأس يلتقيان على ملعب جوسيبي مياتزا.

لمتابعة المباراة دقيقة من هنـــــــــا.

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ق 76: تسديدة من أليكس ساندرو تمر بجوار القائم الأيمن لهاندانوفيتش.

ق 66: عرضية ورأسية من دومفريز ترتطم بالقائم.

ق 50: تسديدة صاروخية من بيرنارديسكي تمر أعلى من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جوووووول.. لاوتارو يسدد صاروخ على يمين بيرين الذي لم يتحرك

ق 35: ركلة جزاء للإنتر.. دي تشيلو يسقط دجيكو داخل منطقة الجزاء.

ق 26: تسديدة من كولوسيسفكي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها هاندانوفيتش بسهولة.

ق 24: جووووول.. عرضية من ألفارو موراتا ورأسية من ويستون ماكيني والهدف الأول.

ق 21: بيرنارديسكي يحاول مراوغة المدافع من أجل الانفراد، لكن دي فري كان له بالمرصاد لتصل الكرة إلى يد هاندانوفيتش.

ق 11: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لإنتر في ظل اعتراضات لاعبي النيراتزوري.

ق 9: تسديدة من لاوتارو من داخل المنطقة تمر بجوار القائم الأيمن.

بداية اللقاء