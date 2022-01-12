مباشر السوبر الإيطالي - إنتر (1) (1) يوفنتوس.. الثاني يضيع

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 21:51

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - إنتر ميلان × يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

إنتر بطل الدوري ويوفنتوس بطل الكأس يلتقيان على ملعب جوسيبي مياتزا.

لمتابعة المباراة دقيقة من هنـــــــــا.

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ق 76: تسديدة من أليكس ساندرو تمر بجوار القائم الأيمن لهاندانوفيتش.

ق 66: عرضية ورأسية من دومفريز ترتطم بالقائم.

ق 50: تسديدة صاروخية من بيرنارديسكي تمر أعلى من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جوووووول.. لاوتارو يسدد صاروخ على يمين بيرين الذي لم يتحرك

ق 35: ركلة جزاء للإنتر.. دي تشيلو يسقط دجيكو داخل منطقة الجزاء.

ق 26: تسديدة من كولوسيسفكي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها هاندانوفيتش بسهولة.

ق 24: جووووول.. عرضية من ألفارو موراتا ورأسية من ويستون ماكيني والهدف الأول.

ق 21: بيرنارديسكي يحاول مراوغة المدافع من أجل الانفراد، لكن دي فري كان له بالمرصاد لتصل الكرة إلى يد هاندانوفيتش.

ق 11: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لإنتر في ظل اعتراضات لاعبي النيراتزوري.

ق 9: تسديدة من لاوتارو من داخل المنطقة تمر بجوار القائم الأيمن.

بداية اللقاء

كأس السوبر الإيطالي إنتر يوفنتوس
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