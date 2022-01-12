أتليتكو مينيرو يضم "الفرعون" إلى كتيبته

أعلن أتليتكو مينيرو البرازيلي ضم الأوروجوياني المخضرم دييجو جودين لنهاية العام الجاري.

وبحسب موقع النادي الرسمي فأن جودين يمتلك بندا في عقده يتيح له تجديد تعاقده.

جودين المُلقب بـ "الفرعون" انضم قادما من كالياري الإيطالي الذي قضى معه موسما ونصف.

تعرف أكثر على سبب تلقيب جودين بـ "الفرعون".

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وخاض جودين أكثر من 150 مباراة دولية بقميص منتخب أوروجواي مشاركا في 3 كؤوس عالم وحصد لقب كوبا أمريكا 2011.

ولعب جودين في أوروبا لفياريال الإسباني ثم أتليتكو مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي.

تجربته مع أتليتكو مدريد استمرت بين 2010 و2019 شهدت التتويج الفوز بـ 8 ألقاب وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

DIEGO "EL FARAÓN" GODÍN É DO #GALO! 🇺🇾🐔 🤝 O zagueiro uruguaio, presente em três Copas do Mundo com sua seleção, assinou até 31/12/2022, com possibilidade de extensão, e é o novo reforço para a defesa Alvinegra: https://t.co/VTMhmajTIX ¡Bienvenido, Godín! 🏴🏳️ #GodínÉGalo pic.twitter.com/b0qxibeeUR — Atlético 😷 (@Atletico) January 12, 2022

ورفقة إنتر حصد وصافة الدوري الأوروربي في موسمه الوحيد مع النيراتزوري.

ومع كالياري الموسم الجاري شارك جودين في 6 مباريات دون أن يسجل أهدافا.

ويعد انضمام جودين لسد فراغ رحيل الباراجوياني جونيور ألونسو الذي انتقل إلى كراسنودار الروسي.

وحصد أتليتكو مينيرو الثنائية المحلية الموسم الجاري، الدوري وكأس البرازيل، ووصل لنصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويضم الفريق في صفوفه عده لاعبين أبرزهم البرازيلي هالك وكينو لاعب بيراميدز السابق، وإيجناسيو فيرنانديز أفضل لاعب في الأرجنتين عام 2020.