مباشر السوبر الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) برشلونة.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

يلعب ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد بالسعودية.

ويتأهل الفائز لمواجهة المتأهل من مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو المقرر لها غدا الخميس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 جووووووول لوك دي يونج يتعادل

ق25 جووووول أول

ق20 انطلاقة رائعة من فينيسيوس وتمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

مباشر السوبر الإسباني ريال مدريد برشلونة
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