مباشر أمم إفريقيا - غينيا الإستوائية (0) (1) كوت ديفوار.. فرصة لا تضيع

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

ماكس جرادل - كوت ديفوار وغينيا الاستوائية - كأس أمم إفريقيا 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غينيا الإستوائية وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2021.

المباراة تقام ضمن مواجهات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الجزائر وسيراليون.

وكانت سيراليون قد فرضت التعادل السلبي على الجزائر حامل اللقب أمس الثلاثاء.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 50: لاعب غينيا الإستوائية يسدد كرة من داخل الـ 6 ياردت تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: الـ VAR يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح غينيا الإستوائية بعد لمسة يد على مدافع كوت ديفوار.

ق 5: تسديدة صاروخية من ماكس جاردال تسكن شباك غينيا مبكرا.

بداية اللقاء

غينيا الإستوائية كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية 2021
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