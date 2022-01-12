انتهت أمم إفريقيا – موريتانيا (0) - (1) جامبيا.. انتصار تاريخي

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

هدف أبلي جالو - موريتانيا وجامبيا - كأس أمم إفريقيا 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي موريتانيا وجامبيا التي تقام في ملعب ليمبي في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار تاريخي لجامبيا بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم جامبيا بهدف دون رد.

ق10: جوووول أبلي جالو يسجل أول هدف في تاريخ جامبيا في مشاركته الأولى في البطولة وجاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

موريتانيا جامبيا كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل أمم إفريقيا - لاعب بيراميدز يقود كوت ديفوار.. ونيسوي في هجوم غينيا الإستوائية بي إن: اللجنة المنظمة تطالب وفود المنتخبات في ليمبي بتوخي الحذر بعد "تهديدات إرهابية جدية" الاعتداء على الصحفيين وعدم وجود المستلزمات الأساسية.. أزمات غريبة في بطولة أمم إفريقيا اتحاد الجابون لـ في الجول: شفاء أوباميانج وليمينا من كورونا.. وإصابة المدرب
أخر الأخبار
تشكيل أمم إفريقيا - لاعب بيراميدز يقود كوت ديفوار.. ونيسوي في هجوم غينيا الإستوائية 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بي إن: اللجنة المنظمة تطالب وفود المنتخبات في ليمبي بتوخي الحذر بعد "تهديدات إرهابية جدية" 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الاعتداء على الصحفيين وعدم وجود المستلزمات الأساسية.. أزمات غريبة في بطولة أمم إفريقيا 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اتحاد الجابون لـ في الجول: شفاء أوباميانج وليمينا من كورونا.. وإصابة المدرب 40 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل السوبر - أرواخو وألفيش يقودان دفاع برشلونة.. وتوريس في الهجوم ضد ريال مدريد 48 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: بيراميدز يتفوق على فيوتشر في سباق ضم صادق 49 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن "إنهاء مشاكل تقنية الفيديو" بعد اجتماع مع الشركة المسؤولة 50 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف - سبب غياب عمار حمدي عن قائمة الأهلي أمام الجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح 3 الاتحاد المصري يعلن التشخيص النهائي لإصابتي أكرم توفيق وأحمد فتوح 4 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب