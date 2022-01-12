استراحة أمم إفريقيا – موريتانيا (0) - (1) جامبيا.. تقدم العقارب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي موريتانيا وجامبيا التي تقام في ملعب ليمبي في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021.

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نهاية الشوط الأول بتقدم جامبيا بهدف دون رد.

ق10: جوووول أبلي جالو يسجل أول هدف في تاريخ جامبيا في مشاركته الأولى في البطولة وجاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.