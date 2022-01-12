مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (1)-(2) الاتحاد.. جوووووول محمود صابر

يستضيف بيراميدز فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات كأس الرابطة المصرية.

وكان فريقا مصر للمقاصة وفيوتشر قد حققا الفوز أمام المصري وإيسترن كومباني على الترتيب.

لمتابعة مباراة بيراميدز والاتحاد دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق75 جووووول محمود صابر يقلص الفارق ويسجل الأول لبيراميدز

ق59 جوووووول مابولولو يسجل الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 إلغاء هدف محمود صابر بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق46 جووووول محمود صابر يتعادل لبيراميدز

ق17 جووووول أحمد عادل ميسي يتقدم للاتحاد

انطلاق المباراة