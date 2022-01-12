مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0)-(1) الاتحاد.. جوووووول ميسي

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بيراميدز بهدف محمود وادي في شباك الاتحاد

يستضيف بيراميدز فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات كأس الرابطة المصرية.

وكان فريقا مصر للمقاصة وفيوتشر قد حققا الفوز أمام المصري وإيسترن كومباني على الترتيب.

لمتابعة مباراة بيراميدز والاتحاد دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق17 جووووول أحمد عادل ميسي يتقدم للاتحاد

انطلاق المباراة

كأس الرابطة بيراميدز الاتحاد
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