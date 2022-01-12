انتهت كأس الرابطة - بيراميدز (1)-(2) الاتحاد.. نهاية المباراة

في عودة حسام عاشور.. الاتحاد يهزم بيراميدز في افتاح مشواره بـ كأس الرابطة

عودة حسام عاشور بعد 236 يوما

قائمة الأهلي - وليد سليمان على رأس مجموعة من الشباب لمواجهة الجونة في كأس الرابطة

الأهلي يعلن مسحة طبية جديدة لـ تاو الخميس