مباشر أمم إفريقيا - تونس (0) - (0) مالي.. خطورة مالية

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي تونس أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس ومالي في أمم إفريقيا 2021.

وأوقعت القرعة تونس ومالي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي موريتانيا وجامبيا.

وتقام أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

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يمكنك متابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق13: رأسية من مالودا فوق العارضة

ق10: مالي تسيطر وتونس تعتمد على المرتدة

ق1: تسديدة قوية من كوني يخرجها الدفاع لركنية

بداية المباراة

تونس مالي أمم إفريقيا
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