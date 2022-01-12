مباشر كأس الرابطة - المصري (0) - (3) مصر للمقاصة.. فيوتشر (2) - (0) إيسترن كومباني.. تألق الحارس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراتي كأس الرابطة المصري بين المصري ومصر للمقاصة.. فيوتشر وإيسترن كومباني.

فيوتشر وإيسترن كومباني

ق65. محمود حمدي يتألق ويتصدى لرأسية عرفة السيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول ثاني لفيوتشر عن طريق محمد فاروق

ق31. محمود حمدي يتصدى لتسديدة رائعة

ق8. جووووول أول لفيوتشر عن طريق طارق طه من تسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

المصري ومصر للمقاصة

ق50. فرصة أولى للمصري برأسية أوستن أموتو تمر فوق المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. جوووول جديد لمصر للمقاصة عن طريق خالد صلاح

ق25. هدف ملغي للمصري عن طريق محمود بلح لوجود حالة تسلل

ق.15 جوووول الثاني للمقاصة عن طريق محمود فهمي

ق3. جوووول أول للمقاصة بتسديدة رائعة من كريم حلاوة

بداية المباراة

بداية المبارايات بعد قليل